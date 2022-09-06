家家有禮：巨型發光月亮 小兔兵團迎中秋

【明報專訊】中秋是與家人朋友相聚的節目，今年觀塘apm以「滿月．月兔相聚」為主題的「光映．圓月遊」裝置設於商場大堂，10 呎的巨型發光月亮裝置懸掛在半空中，不論天色陰晴，大家都能隨時賞月；而與月亮互相輝映的，還有大堂中的「繽FUN月兔陣」，超過11呎高的巨型月兔裝置，以及多隻色彩繽紛的小兔兵團擺出抬頭望月的姿態，聚集於六角星空舞台上，組成有趣的迎月場景。商場亦於即日至9月14日舉行「品味咖啡市集」，聚集多個人氣咖啡品牌的咖啡豆及冲泡用具，愛啡之人亦可到現場品味咖啡。

此外，商場特別與香港人氣網上吃喝玩樂體驗預訂平台合作，首次推出「戶外綵燈賞月夜」體驗，讓大家以低至3折優惠價率先預訂體驗票，與親友在中秋佳節到apm Garden戶外花園迎星賞月。屆時花園將設有發光月兔及華麗燈飾，加上其他發光遊樂設施，如LED光影舞動搖搖板及15呎燈泡巨人雕塑等，讓大家歡度佳節。

■INFO

apm光映 ∙圓月遊

日期︰即日至10月21日

時間︰上午10:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

■送中秋禮品套裝

apm送出中秋禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括和煦紅烏龍茶及Frantz草莓松露白朱古力。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：9月13日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第413期]