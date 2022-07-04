DIY：自製幻彩蠟燭燈籠 帶私家月亮賞月去

把顏色均勻地掃在球體蠟燭上，每次掃畫三下。不同顏色之間可互相交疊，更易做出幻彩效果（劉焌陶攝）

在已染成不同顏色的大豆蠟磚中，選取幾種喜歡顏色，放在蒸爐上加熱至完全熔化成液體（劉焌陶攝）

獨一無二——由於每個人選擇顏色配搭不同，令作品變得獨一無二。（劉焌陶攝）

DIY「月亮」——今個中秋，我們帶着私家「月亮」去賞月吧！（劉焌陶攝）

【明報專訊】中秋快到，爸媽們可會想起小時候晚上外出玩花燈的開心時刻？雖然白兔仔、楊桃、金魚等傳統紮作燈籠已買少見少，但新一代花燈的款式和造型也不失禮，分分鐘帶給大家驚喜。以下2款新式花燈，既可以親子DIY，又可作中秋花燈及日常小夜燈使用，絕對是美觀與實用兼備呢！

文：顏燕雯

模特兒：Cyprus & Summer

眼前一個又一個精緻的小月球，「真身」為大豆蠟，是 Lumière Studio 創辦人Vivi Wong與其拍檔研製的中秋期間限定DIY作品。Vivi擁有多個韓國蠟燭證書導師資格，包括CLAB Candle Artist、Korea Candle Craft Association等，4、5年前開始在台灣及韓國等地鑽研韓式蠟燭，專長是製作和教授甜品造型蠟燭，今年中秋想搞搞新意思，「很多人覺得蠟燭是一支支的，我就是想把它變成多變的造型，讓大家看到它更多的可能。例如這個幻彩月亮，只要用不同的顏色去繪畫，每一個都會不一樣。」

幻彩月亮蠟燭燈籠做法簡單，過程需約1小時，在家長協助下，3歲以上的小朋友也能應付到。而且Vivi已經把最複雜及費時的部分預先做完，包括把帶有透明感的大豆蠟染上不同顏色，以及預先做好球體蠟燭部分，大家上課時只要專心上色便可。除了DIY課程，大家亦可購買現成的月亮蠟燭燈籠，留待在中秋賞月時欣賞。

■步驟

材料：染上不同顏色的大豆蠟磚、中間空心的球體蠟燭、星星閃粉、竹筷子及LED燈

工具：手套和畫筆

1. 在已染成不同顏色的大豆蠟磚中，選取幾種喜歡顏色，放在蒸爐上加熱至完全熔化成液體

2. 用畫筆沾上自己喜歡的顏色

3. 把顏色均勻地掃在球體蠟燭上，每次掃畫三下。不同顏色之間可互相交疊，更易做出幻彩效果

4. 把星星閃粉加進已熔化成液體的蠟磚之中

5. 用畫筆把星星掃在球體蠟燭表面

6. 完成後，導師會協助學員在球體蠟燭頂部開一個小孔

7. 把LED燈從底部開口位置放進蠟燭球體中，鐵絲從小孔穿出後用筷子固定即成

■INFO

蠟製燈籠工作坊

價錢：$380/親子班（包1位成人＋1位5至12歲小朋友，製作2個燈籠）

機構：Lumière Studio

地點：葵涌大連排道83號K83 2樓04室

IG：lumiere.studio

[Happy PaMa 教得樂 第413期]