親子齊動手 變出可愛「兔子」 紮作燈籠 剪剪貼貼考耐性

最後加上LED燈和手提繩。燈籠的LED燈及手提繩都以磁石來接合，方便安裝（曾憲宗攝）

待藤枝架上的膠水乾透，便可用白膠漿貼上兔子五官，而耳朵和尾巴部分因為與棉紙接觸點較小，宜用熱熔膠槍固定（曾憲宗攝）

用不織布剪出兔子的眼、耳、口、鼻（曾憲宗攝）

把剪好的棉紙貼回藤枝架上。重複這個步驟至逐行鋪好整個藤枝架（曾憲宗攝）

把棉紙鋪在白膠漿位置，再拿起，依膠水印剪下圖案（曾憲宗攝）

用棉紙逐行包裹藤枝架。做法是先把棉紙疊成兩層，再剪成小塊（曾憲宗攝）

一絲不苟——阿Mo對手工包的包裝也一絲不苟，每個都有大紙袋，盛載藤枝架及材料包。（曾憲宗攝）

可愛造型——兔子燈籠造型簡單可愛，中秋過後還可用來做家居小夜燈，非常實用。（曾憲宗攝）

紙架圓形——鄭少武（阿Mo）表示，手工包附有一張長形卡紙，回家摺起來變成圓形，便可把藤枝架放在上面，方便工作。（曾憲宗攝）

【明報專訊】Draw2 Studio內一個又一個卡通造型燈籠，全是鄭少武（阿Mo）的得意之作，不過他並不會出售製成品，也不接受訂購，「因為這裏只有我一個人，花燈工序多，做完也捨不得賣」。客人如果想要一個自訂圖案的花燈，除了直接去工作室上課，也可預訂款式（手工包），之後阿Mo會用藤枝紮作好框架，客人到工作室取貨時，他會以10分鐘教他們學貼外層紙和加上裝飾。最近他推出的中秋手工包亦大受歡迎，只是客人太多，人手不足下早在中秋前兩星期已截單，不過他稱全年會教人製作花燈，或者說，這其實也是一個花燈裝飾，全年也可製作。

Mo的花燈屬新式紮作，並非傳統類型，他更是無師自通，全因自己為興趣，一步一步摸索出來。「我喜歡做設計和研究，並不斷改良，例如揀些質地堅韌的紙，讓花燈保存更持久；在提繩方面，會把魚絲改為磁石等，令它更穩固。」就像疫情後推出手工包，他也花上半年時間研究，包括製作說明書、練習如何在10分鐘內教曉學生等。「手工包不設郵寄，因為我就是要他們先上來用最短的時間學會，才回家慢慢做。」最基本的白兔款式約需1.5小時完成，阿Mo說用的是心思和耐性，切忌心急，「因為棉紙不能拉扯，所以黏貼時要輕力。小朋友難以自己完成，建議親子一同製作」。

■步驟

材料：已做好的藤枝架、棉紙、不同顏色的不織布及LED燈

工具：剪刀、白膠漿和熱熔膠槍

1. 用棉紙逐行包裹藤枝架。做法是先把棉紙疊成兩層，再剪成小塊

2. 在藤枝架第一行塗上白膠漿

3. 把棉紙鋪在白膠漿位置，再拿起，依膠水印剪下圖案

4. 把剪好的棉紙貼回藤枝架上。重複這個步驟至逐行鋪好整個藤枝架

5. 用不織布剪出兔子的眼、耳、口、鼻

6. 待藤枝架上的膠水乾透，便可用白膠漿貼上兔子五官，而耳朵和尾巴部分因為與棉紙接觸點較小，宜用熱熔膠槍固定

7. 最後加上LED燈和手提繩。燈籠的LED燈及手提繩都以磁石來接合，方便安裝

■INFO

燈籠紮作班/ DIY手工包

價錢：$380起（手工包需到工作室自取）

機構：Draw2

地點：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心10樓5號室

IG：Draw2_Studio

WhatsApp：9844 3395

[Happy PaMa 教得樂 第413期]