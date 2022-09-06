親子筆陣．小學雞媽媽：韓劇的幸福想像

【明報專訊】趁着暑假的尾巴，拉女兒一起看韓劇《我們的藍調時光》。故事圍繞濟州島一條漁村展開，鏡頭下盡是街頭巷尾的小人物，人人是自己生命的主角，個個有專屬的人生創傷，卻都在顛簸中選擇善良，並且努力追尋幸福的可能。編劇用20集的溫柔與細膩，交錯地編織各人的親情、愛情、友情，以及種種際遇和選擇，非常巧妙。

這是媽媽的第二刷，女兒首刷。中年人追劇難免對號入座，細味着失落的理想、徒勞的努力、飛來橫禍、相愛的人愈走愈遠，五味雜陳，非常揪心。女兒才豆蔻年華，着緊的可不是這些。她最怕劇情賣關子：稚子說什麼話來描述爭取撫養權的抑鬱症媽媽？哪個天殺的竟敢不斷電話轟炸神秘海女……？每當答案將現，而鏡頭竟然倏地一轉時，她都恨得牙癢癢。看着娃兒的「肉緊」，媽媽無法想像，她快長到劇中念高中的未婚媽媽那年紀了。

「藍調」的未婚媽媽

劇中的高材生英珠懷上同學阿顯的孩子，打算墮胎繼續大學夢，但在診所聽到胎兒心跳後轉念。小兩口子乖巧又純品，一心說服各自的單親爸爸支持他們誕下孩子，卻毫不意外地砸破了爸爸們對下一代的幸福想像，也翻出很多被掃進地氈底下的老創傷。為說服女兒，爸爸直指胎兒是要拿掉的「瘤」，否則阻礙人生……「我也是你的瘤嗎？」女兒崩潰地問。親子關係激起千重浪，唯有愛能撫平。

佛心的編劇，最後把他們寫成辛勤又快樂的小爸媽，據說在韓國惹起紛紛議論——不怕教壞細路、把未婚生子浪漫化嗎？

現實中人人都可以有不同決定，更何况劇中人？只要不違背角色建構、不破壞故事邏輯，作為觀眾的我會安心欣賞。但是作為媽媽，我還是忍不住借點東風，跟孩子分享一些重要的事：

理解性行為風險

一、理解性行為的風險（別以為沒在體內射精就不會懷孕，也不要誤會用避孕套一定安全），以及學習正確知識來減低風險，這兩者同樣重要；二、跟對的人在對的時機發生性行為是歡愉的，但女性要承受的風險比男性高出太多。除非是你的選擇，否則所有明言或暗示「不給就是不愛我」的人，一律建議踢走；三、請竭力避免陷入意外懷孕的景况，但倘若真的發生了，要記得在某個時限之內，你有權為自己決定是否繼續懷孕。因為那是你的身體。

最後一點很重要，但是美國「羅訴韋德案」的裁決在半個世紀後被推翻，正正告訴我們，重要的東西原來也很脆弱。請一起守護。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]