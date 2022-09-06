半職爸爸：多啦A夢與孟子

【明報專訊】與孩子看了《電影多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭2021》，那是一個小孩與外星獨裁者對抗的故事。故事靠近尾聲，10歲的外星人總統不惜犧牲，透過電視直播，向全國人民呼籲，大家出來對抗獨裁者，電視前的小孩連忙問：「爸爸，什麼是獨裁者？」

這個問題有答案嗎？動畫電影中好像也沒有給出答案。總之，沒有任何武器的平民群起上街，電影中的獨裁者在公路上被圍堵，無法逃走，最後俯首稱臣。

藤本弘不懼爭議

電影的故事來自漫畫家藤子．F．不二雄的原著，原名藤本弘的他成長於單親家庭，小時體弱，常遭欺凌，因為畫作受到「孩子王」賞識才得到保護。他有一篇作品，名為《大象和叔叔》，講述大雄叔叔從外國返回日本探訪大雄一家，講起二戰時，動物園裏的大象因沒法給予照顧而被毒死一事，大雄與多啦A夢決心乘坐時光機，拯救大象，不巧遇到軍人，軍人認為國家正在最重要的時刻，每天都有許多軍人為國家獻出生命，所以動物也不例外。大雄和多啦A夢馬上露出高興的表情說：「不用擔心戰爭，馬上就要結束了，日本戰敗了！」這個情節改編成動畫在日本上映時曾引起爭議，有人在網上留言：「日本戰敗了是可以笑着說出來的台詞嗎？有這種觀念的電影適合兒童看嗎？」

藤本弘創作的《多啦A夢》，往往涉及許多「大人」情節，戰爭、環保、人民起義……

這其實一點也不奇怪，覺得奇怪的人，只是忘記了，所有兒童讀物或者電影，都是來自成年人的手筆。藤本弘心中有感，化成作品，自然就包含了他對政治和社會的看法。如果他是一個沒有把兒童當成傻瓜的作者，他就會把這些思想和感覺，透過作品表達出來。

孟子不維護暴君

很多兒童圖書的作者，都經歷過人間的坎坷，所以筆下兒童，面對的處境，也不可能一帆風順，永遠如詩似畫。認為童書沒有眼淚和血肉而只有鮮花和美好的人，根本沒有好好看過一本童書。

人民上街，推翻獨裁者，高呼「自由與我們同在」，這樣的事，合情合理，對藤本弘而言，理應讓孩子知道。想起《孟子》所載，齊宣王問孟子：「湯放桀，武王伐紂，這樣的事是真的吧？」孟子答史書確有所載，齊宣王接着問：「那麼『臣弒其君』是可以做的嗎？」孟子說：「破壞仁的人是賊，破壞義的人是殘，殘賊之人，其實是一夫。大家只是聽說過，一個叫紂的（殘賊之人）被處死，沒有人覺得那是弒君（聞誅一夫紂矣，未聞弒君也）。」

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]