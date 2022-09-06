感創航道：「感．創．做」承傳新篇

【明報專訊】過往6年，賽馬會「感．創．做」大本營（LBD）在各種挑戰下，終於完成「不可能的任務」。教育大同和教師們一起共學，打破常識科既有框架，重整課程，在小學的第一個學習階段建立出一個相對自主的空間，讓孩子在真實的生活化情景下學習，建立21世紀需要的態度、技能和知識。同樣重要的，是讓教師們衝破固有教學框框，實踐學生為本的教學法。

正如一個孩子離開小學步入中學，我們畢業了！下一個階段，我們將過往的學與教經驗進一步扎根學校，開展「感．創．做」全方位價值承傳計劃。在15所學校的正規課程之中，加強以學生為本的學與教，讓弱勢學生盡早建構價值觀、態度、社交、情感技能，以及21世紀的生活技能，緩解因新冠疫情而加劇的跨代貧困和教育不平等。

將價值教育落實於常識科

透過課外活動讓學生建立價值和態度，力度非常有限，畢竟時間不多。所以，我們會將價值教育落實於常識科的課程之中。疫情肆虐下，教師也為與學生重新建立日常師生及生生互動而頭痛。這幾年的學生尤其需要更有效的社會情感學習，才能追回疫下令人與人拉開的距離。以每周5堂、每堂35分鐘的常識課來計算，一年便有100小時的時間，更深入地為小朋友建構這些重要的價值和能力。3年下來，便有300小時的扎根了。

建立教師共學平台 互相分享

教師們基本上從5月至今都馬不停蹄為孩子奔波，還未好好休息過，新的學年已開始了。我們明白教師們的困難，所以學校同行者會繼續全力支援，提供重視實踐的培訓，同時建立教師的共學平台。過往，我們觀察到教師們從開放課堂中互相分享、觀摩、扶持、鼓勵，一起見證「相信孩子」所帶來的成功經驗。在互相學習的過程中，教師們的滿足感強化了，自然地將正能量傳遞開去，給嘗試改變的新教師們打了一支強心針。建立開心和有意義的學習環境，不是幾名教師或幾間學校的事，而是需要整個學校社群去改變香港的教育文化。當教師們看到自己的改變，能為孩子帶來那麼不一樣的成長，定會更願意豐富這個教師共學平台。

不要遺漏家庭對孩子成長和教育的重要角色啊！在未來3年的新計劃下，家長將通過更多課堂參與和親子家庭活動，去了解孩子的發展，與孩子有更積極的溝通和互動。我們相信，除了一貫單方向的講座及家長興趣班外，學校可以有更促進溝通及互信的家校協作模式。

學生才是學習的主人，大人們都是輔助者！期望在延伸的「感．創．做」全方位價值承傳計劃中，更多學生會發現學習的樂趣，​​會更了解自己，欣賞自己的長處，更有信心提出問題和表達自己，更願意與同齡人、家人和教師合作和協作。讓我們與15所學校的校長、教師和家長，一起建立本地教育的新里程！

文：朱鳳翎（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]