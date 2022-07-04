教大GPS：怎樣偵測假疫情資訊？

【明報專訊】市民和政府在疫情下需要共享正確的資訊，有助解決問題和作出決策。假資訊（如「新冠疫苗導致不育」）則會誘導市民相信不同的「真相」，將相反意見當成風言風語或愚弄大眾的伎倆，形成群眾之間的對立，無法就事實、公共問題或解決方案達成共識，社會就會癱瘓；尤其當假疫情資訊令人抗拒打針、戴口罩等，更會增加感染及死亡風險。了解假資訊的特性和傳播模式，亦有助學生辨別假資訊，增強對社交媒體資訊的批判思考。

99%真消息藏1%假資訊

偵測並應對假資訊甚有難度，即使受過訓練，多數人都無法辨別。假資訊的來源的消息99%都是真的，只混入1%假資訊，而那1%假資訊的內容大致都是真的。社交媒體鼓勵和方便用戶在自己的社交圈內快速搜尋和分享資訊，包括假資訊。有些人會刻意在社交網絡發布假資訊，讓人們傳給身邊的親朋好友，從而增加資訊的可信度、認受度和接觸面。由於假資訊比真實資訊傳播得更快，社交媒體的便利進一步加速假資訊的傳播。

假資訊4大特點

我們挑選了2020年間10則虛假和10則真實的疫情資訊，並分析了4165條與這些資訊有關的信息。我們的研究運用了電腦語言學及高階統計學，透過（一）追隨者、（二）詞彙、（三）情感語氣、（四）代名詞、（五）禮貌程度及（六）確定程度，來分析資訊的真偽，辨別假資訊的準確率達95%。我們的研究發現，假資訊通常有以下4大特性：

1. 假資訊傾向使用艱澀的用語（例如「所謂最新一代mRNA疫苗直接影響病人的遺傳基因」），令讀者難以明白，並因為疑惑而不作為。另外，這些信息較少展現負面情緒，激情和主導感亦較低，鼓勵讀者不作為。

2. 真實和虛假資訊會用不同的代名詞。假資訊的作者常用「你／你的」來增強與讀者的關係，建立信任和遵從；並將重點放在讀者身上，要讀者對信息負更大的責任；相反，真實資訊的作者多用「我」來突出身分，為言論負責。另外，用他／她／他們／她們或其他第三人稱代名詞的信息，多是形容外在、可證實的事件，而非主觀感受，故這通常是真實的資訊。

3. 假信息通常採用非正式用語，語氣較親切，從而爭取讀者信任。

4. 假資訊的作者多會用不確定的字詞（如可能），令人疑惑及難以理解，既減低讀者的行動力，亦可迴避責任。

在資訊氾濫的年代，要正確分辨資訊的真偽一點也不容易。希望以上內容能給予教育工作者一點方向，協助學生在面對海量的資訊時，能保持獨立思考。

（以上內容，整理自香港教育大學數據分析及多元教育講座教授趙明明、奧克拉荷馬大學傳播學院教授金正男、明知大學數碼傳播學系助理教授吳柔沅、成均館大學商學院助理教授朴鐘鉉、奧克拉荷馬大學傳播學院博士生李惠林）

譯者：林思明（香港教育大學評估研究中心行政主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]