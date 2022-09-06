讀書時節：大家都不一樣

《為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？：能聊也能撩，讓你主導關係的男女心理學》 作者：內藤誼人 譯者：姜柏如 出版社：采實文化

【明報專訊】「子女做了好的事，你會怎樣？」那一天和幾十名家長讀書，我拋出這一道問題。家長們紛紛說會鼓勵、稱讚或獎賞。回應很正面，可喜；然後我又問：「有想過你的回應切合你的子女嗎？」

男女真的有別？

和家長一起讀的《為什麼他老是聽不懂？》，由日本知名心理學家內藤誼人所寫。書中舉出戀愛或工作等不同情境，從不同學者的研究，指出男女有不同的思維和處事方式。譬如男性可能較不善察言辨色，女性發信息時多用表情符號，男性喜歡分析或女性喜歡分享感受等。我記得知名認知神經科學專家洪蘭教授提過的例子——「男生大腦產生血清素速度，情緒排解快」、「大腦神經不同，女生對情境印象深，看地圖卻有困難」。男女思維，先天或存有差異。

不應以男女定型

或許男女有別，卻不必以二元區分性別個性。《為什麼他老是聽不懂？》作者也強調性別個性是概括的觀察，書中舉出不少例外的情况。當日跟家長讀這本書時，我一直強調啟發重點不在男女，而是要明白身邊的人都有獨立思維，行事跟自己不一樣，所以與子女、伴侶或同事相處，應多了解對方跟自己差別。

最近重讀《情感的48種面貌》，提醒我們不應要求大家的需求與表達方式一致。譬如有些人就是喜歡成就感，好比我一個做生意的朋友，多年來都未飛黃騰達，但每完成一樁小生意都很愉悅。《情感的48種面貌》就以海明威《老人與海》的老人為例，指出有些人生存只為追求成就，像老人幾乎耗盡最後一口氣來戰勝一條旗魚，所求的也不盡是魚，而是那成功的光環。另一邊廂，《情感的48種面貌》又舉出賽珍珠《東風．西風》筆下的桂蘭，為得到丈夫的愛，哪怕放棄中國傳統，跟從丈夫所持的西洋思想，徹底改變自己。

是冷淡？是個性？

我們難以離群索居，人性卻多元複雜，所以性格分析或親子相處的書，在書局中比比皆是，大受歡迎。日常與家長攀談，發覺他們希望聽一個講座、讀一本書，就能得到良方解決所有情况。可是，世人個性五花八門，其他人的說法又怎能硬套？給《老人與海》的老人一段愛情，或許他情願投奔怒海；要《東風．西風》中的桂蘭當個CEO，她該會「不愛江山愛美人」。

家長或者喜歡孩子細訴生活，但一個孩子若是言簡意賅，也不是冷淡，純粹個性使然。了解不同個性，明白對方的想法，相處便可深入，也能減少衝突。

「學生做得好，我會怎樣應對？」與家長讀書時，我不禁自問。我曾公開表揚某個學生；曾寫一張便條貼在某個學生的桌上；也試過因為學生作文寫得好，於是我寫一篇文章回應他的想法。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第413期]