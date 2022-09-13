後記：憶中學曾當「透明人」 校長：每個學生都是寶貝

【明報專訊】經常有人說，做學生的，若非「學霸」又非「學渣」，就等於「透明人」，永遠得不到教師的注意，韋淑貞（圖）的中學生涯，就是這樣度過。「小學時，我成績很好，一定考頭3名，可說是尖子，幾乎所有老師都認識我，也很疼惜我。但升上中學後，卻是另一個世界。」她憶述，在中學才驚覺「一山還有一山高」，自己只處於中游位置，「風頭躉」頓變「透明人」，感覺殊不好受，「其實一間學校裏面，優秀的學生只佔很少數，中游學生反而最多」。

表演晚會 人人參與

因此她當上校長後，第一個要建立的校園文化，就是關顧每一個學生。她以「童學童賞」表演晚會為例，那是陳國威小學學年終結的大型活動，由學生上台表演給教師、家長觀賞，「對於這個活動，我唯一要求，是每一個同學都要有機會參與。第一年舉辦時，老師都有猶豫，因為他們擔心有些SEN（特殊教育需要）學生未必適合上台，又擔心他們演出不到。但我告訴老師，晚會只招待家長，關上門，我們便是一家人，我相信，家長是會接受同學在過程中有不完美的地方，最重要是學生的學習經歷」。

結果，每一年的「童學童賞」都是感動完場，「有些家長說，從未想過自己的小朋友原來可以表演得這麼好。亦有家長告訴我，子女在表演前夕，自行加操練習。這再次證明，只要師長相信學生，願意給他們機會，其實每個同學都可以做得到」。這個亦正正是韋淑貞對「寶校」的另一番詮釋：「每個學生都是我的寶貝！」

[Happy PaMa 教得樂 第414期]