採訪手記：疫下小學生學習倒退有數計

【明報專訊】莘莘學子已連續第3年在疫情中開學，全港幼稚園、小學和中學，今個學年原則上仍維持半天面授課堂，若個別中學達90%學生已接種兩劑新冠疫苗逾14天的規定，則可向教育局申請全日面授。

疫情對本港學童的學習帶來多少影響，一直是學界和家長關心的課題。惟相關的討論雖然多，卻缺乏量化研究。最近，美國教育部「國家教育統計中心」（NCES）公布當地小學生在疫情爆發後，於閱讀與數學水平上所呈現的變化，或許能給我們帶來一些啟示。

美國自1970年代起，每逢相隔數年，便就全國9歲、13歲和17歲這3個組別的學生抽樣做NAEP long-term trend （LTT）評估，以監察學生的學習水平。為了解疫情期間小學生的學習表現，NCES在2020年1至3月，以及在2022年同時段，就9歲學童（Grade 4）在閱讀與數學兩方面的能力來考核，該研究在2022年，合共收集到410間學校約7400名學童的數據。

學生間學習差異擴大

結果顯示，相比2020年同齡學童，今年9歲學童的數學成績平均分數是234分，下跌7分，水平倒退至約20年前；閱讀表現平均分數是215分，比兩年前下跌5分，亦創下1990年以來最大的跌幅。

另外，研究也發現，向來成績標青的一群，在疫情衝擊下，他們的閱讀與數學成績只分別微跌2和3分；反之，一批成績平平的學生，兩個範疇的平均分數則分別大跌10和12分。反映疫情下的學習模式，令學生之間的學習差異進一步擴大。

由此看來，不論是美國、香港以至全球，幫助這班被時代選中的孩子重回學習正軌，急起直追，是當前重中之重的任務。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第414期]