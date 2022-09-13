日式育兒記：觀賞螢火飛舞

【明報專訊】執筆時，暑假接近尾聲。一個多月的暑假，兩兄弟從早上8點吵架到晚上8點，我兩夫婦好不容易邊在家工作，邊接力帶着兩兄弟過一個開心而又充實愉快的暑假。

由於我兒時的暑假是全天候玩樂，所以也沒有特別安排什麼課程給他們，盡可能帶他們體驗不同的活動。這個暑假我們不敢出國，只好留在關東地區，去了看螢火蟲、歌劇、梵高展覽，也去了水上樂園、職能體驗館、大大小小不同的科學館及博物館、迪士尼樂園，跟好友放煙花等。去了不少我自己也沒有去過的地方，重新過暑假。

哥哥其中一個暑期作業是要將自己最喜歡的暑假活動以日記形式記錄下來，我以為他定必會寫煙花，因為他跟我們分享了不下數十次他有多愛跟朋友玩煙花，但原來他最喜歡的活動卻是觀賞螢火蟲，他在日記上寫道：「這是我第一次在郊外看到螢火蟲，原來大自然真的很美，我們要好好保護螢火蟲、愛護大自然。」

其實早在上年我們已經有計劃去看螢火蟲，但當時因為疫情關係，很多可以觀賞螢火蟲的公園也關閉，到今年疫情有改善時，以為有機會可以看到，5、6月正值螢火蟲觀賞期間，誰不知疫情突然變嚴重，很多公園也隨即關閉，我們只好靜待新消息。到8月初，疫情終於有輕微改善，上網得知位於埼玉縣的北本自然觀察公園於7月底開始開放至晚上9時，讓大眾能在晚上看螢火蟲，慶幸我們也能及時趕在最後一個周末觀賞到。

兩兄弟靜賞2小時

由於這次是我們首次觀賞野生螢火蟲，所以也做足事前準備工夫。公園網站建議來觀賞的朋友最好穿上長袖衣服和長褲，並準備一支手電筒，在回程時用。如果是首次觀賞的朋友最好於6時半來公園參與螢火蟲觀賞團，聆聽公園負責人講解。我們到達公園時，發現來觀看的人數也不少，負責人先派發公園地圖給每一組觀賞人士，然後詳細講解螢火蟲出沒的位置及地區，並千叮萬囑在螢火蟲出沒的時候，一定要關上手電筒，並要保持安靜。今次我們觀賞的是平家螢（ヘイケボタル），這個公園大概有500至1000隻，入夜後，螢火蟲便開始於河流旁邊求偶，從而發光，天還沒有全黑的時候，我們一行人在河邊靜候，到天開始變黑，慢慢看到河邊的植物上有零星的發光源，然後看見愈來愈多螢火蟲在河流上亂舞。當看到螢火蟲實際在眼前閃亮，飛來飛去的光景時，不禁令人讚歎大自然的神奇，亦有一種無名的感動。以為孩子看過螢火蟲飛舞後便會嚷着要走，誰不知在30℃的晚上，他們也可以靜靜地觀賞2小時，看着只有短短一兩星期壽命的螢火蟲，如何用自己的生命帶給我們一生難忘的回憶。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]