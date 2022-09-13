媽媽維特：媽媽的軟肋

【明報專訊】有一個女孩，患讀寫障礙但非常勤奮，在媽媽支持下一直加倍努力，學業跟得上大隊。來到小四，課程愈來愈深，媽媽發現女兒隱瞞測驗，非常失望，覺得孩子不誠實不聽話，甚至覺得她背叛自己。氣憤的她一邊跟其他家長訴苦，一邊對旁邊的女兒說：「你覺得我可以原諒你嗎？」

鍛煉「被傷害的能力」

有一個男孩，聰明但做事眼高手低。他有過度活躍傾向，愈大愈亂七八糟，父母的一些要求，即使千叮萬囑非常重要，他也會忘掉，令人非常激氣。他不願接受提醒，明明很基本的事，都好像不在乎。媽媽為此感到逼迫：這麼下去他只會不斷碰釘，對他施壓又傷感情；如果想不再激心，難道用放棄態度對他？

有一個小五女生，天資很高，喜歡詩詞歌賦，媽媽為她跳級報考名校中一獲取錄，更被編入精英班。升中後女孩不願交功課、社交退縮，學校懷疑她有自閉症，着家長帶她評估。媽媽形容如被判死刑，「如果真的是自閉，我寧可當初沒生她出來」！評估出來，女兒不是自閉，媽媽驟覺一天都光晒——阿女依然優秀，只是不肯認真讀書罷了……

近日看到兩篇很打動我的短文。第一篇是台灣生命導師劉仁州所寫，他說，一個孩子從小長到大，不知傷害父母多少次，要成為一個好的父母，需要有很多的能力，而其中一種最重要的能力，就是「被傷害的能力」。

為了孩子的事而擔心、失望、激氣，是絕大多數家長必經的經歷。孩子往往出於恐懼或其他原因，犯錯不止一次兩次，而是很多次，令父母傷心難堪。我們能不能夠承受這樣的傷害？能不能好好的跟孩子對話，去了解而不是責難？能不能在自己感到受傷時，不作傷害孩子的言行？能不能讓孩子知道世界上有一個成年人，他真的可以信任對方，「不管我犯了多少錯誤、 傷害他（成人）多少次，他還是一樣愛我」？

傷害來自童年累積痛苦

沒有一個人，一開始就已經懂得如何做好父母，這個「被傷害的能力」，我相信就像打機一樣，每個家長都不斷在累積點數。難受的時候，有意識地想自己正在「升呢」了，也許會稍感釋然吧。

更重要的是，孩子其實無意傷害大人。我讀到的另一篇短文，引述了心靈導師托勒寫在《修練當下的力量》的一段——「關係本身決不會帶來痛苦或不快樂，只是將你內在早已存在的痛苦和不快樂引發出來而已」。

孩子的行為讓大人難受，是因為大人內心原來就有傷痛。傷害我的不是孩子，而是我內心自幼累積的痛苦。不容許女兒有偶爾的逃避，因為自己也曾被要求披荊斬棘，怕辛苦這句心聲永遠不容浮面，躲懶是不能饒恕的背叛。不能接受兒子雜亂無章，因為自己幼年充滿惶恐，習慣反覆推敲確保不出亂子才能安心，放任孩子去碰明知的釘，像逼自己一樣可怕。只重視女兒優秀與否，忽略她的難處，因為自己仍定格於被迫超齡讀低班的童年傷口，自我價值被貶，唯有跳班才是救贖……

看得到傷痛的源頭，就是解結的一半。但旁觀者清，當局者迷，即使你道得出我的迷津，我也未必走得出來。當內心卡着，好意見也不會受用，所以我多數只是聆聽心事，尊重不同人的處境狀態。上面的故事，有我自己的、我朋友的。但願每個被打痛軟肋的家長，都能看清傷痛，找到自我成長的力量，體現對自己和孩子更深更真的愛。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第414期]