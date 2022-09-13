教育提案：學生情緒起伏一定有問題？

【明報專訊】本地及外國的研究發現，當學生情緒受到困擾時，較少向在校社工或輔導員求助，這與社會大眾視接受輔導的學生為「有問題」的誤解有關。這根深柢固的標籤效應令學生遇到情緒問題時也不敢尋求協助，這可能令他們無法走出困局。

宜多聆聽 不否定情緒

情緒本無好壞對錯之分，它是每個人面對外界事物時的反應。有效的輔導能幫助學生學習應對方法，以適當的心態處理情緒起伏，為學生個人成長帶來裨益，例如增進自我了解、促進家庭及朋輩關係、積極規劃未來升學及就業等。教師宜鼓勵學生在有需要時尋求輔導，譬如遇到家庭問題或戀愛煩惱，讓學生明白無論生活上遇上大小風波，主動接受輔導有助他們更快找到出路。有些學校為了鼓勵學生接受輔導，把輔導室改為「開心聊天室」，室內外塗上亮麗的顏色，房內有舒適的座椅，營造輕鬆的環境，這樣較容易讓學生放鬆而樂意傾吐心事，這點值得仿效。

近年新冠疫情令學生經歷長期停課及在家學習，需要注意他們復課後能否適應轉變。教師和家長宜設定過渡期，逐步調節要求，幫助孩子慢慢適應。此外，教師和家長應注意學生之間的差異，若孩子需要多點時間調節復課後的規律，應多加體諒和包容。若學生回校上課後出現情緒問題，輔導時有3點需要留意：第一點是多加聆聽，這點是最重要的。教師可嘗試理解學生描述事件的背景和經過，辨識及處理學生情緒波動的緣由。第二，不要否定學生的情緒，例如只是勸說學生「不用擔心」或提出純理性的分析未必有用，反而可以確認、體會和回應學生的感受。例如教師和輔導員可以說：「我知道你現在感覺難受，你想分享發生了什麼事情嗎？」以開展對話，讓學生感到被接納和得到情感支援。第三，教師不要急着發表意見，因為學生在當刻未必真的需要實質意見或具體解決方案，反而需要教師聆聽和理解。成年人的人生經驗通常較豐富，但緊記不要急於抒發己見，漠視學生的感受。教師應先運用同理心，耐心聆聽學生的傾訴，因為聆聽也有治療的果效。

帶着正念生活 順應轉變

在學校層面，教師不妨向學生介紹正念 （mindfulness）的概念（也譯作「靜觀」）。正念指「有意識地覺知當下身心與環境，並保持客觀、允許、不評判的態度」。有研究指出正念有助提升專注力和記憶力，加強學習表現，一些簡單的正念練習能使人平靜和減壓。教師可教導學生帶着正念的覺察作日常活動，例如午膳時專心吃飯，細味食物的質感和味道，不要一邊用餐，一邊低頭使用手機或談話。

同樣，家長在疫情下也需要順應轉變，別忘記善待自己。例如有好友敘舊，家長不用每次都因為要督促子女溫習和做功課而推卻約會。如時間允許便應赴會，明白自己也值得擁有快樂的時光，這都是促進情緒健康的方法。父母情緒穩定，與子女關係良好和家庭和睦，子女出現情緒和行為偏差的情况自然減少。當子女有情緒問題時，家長應先保持冷靜，協助子女勇敢面對，有需要時陪同子女尋求專業人士的協助。社會上有不少機構和資源支援青少年的情緒輔導，只要家長和子女願意踏出第一步，方法一定比困難多。

文：李安怡（香港大學教育學院教師教育及學習領導學部講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]