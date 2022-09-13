論盡教育：你的仔女有無「發爛渣」？

【明報專訊】有日同C女行街，經過利源東街一玩具檔，看見一個約5、6歲的男孩，坐在地上，嚎啕大哭，哭得蠻而有力。唔止喊，仲雙手拍面，雙腳不斷跺地，目的是要媽媽給他買一部遊戲機。旁觀的有7、8個人，一個中年大媽衝口而出「發爛渣」3個字。C女不明「發爛渣」這詞的意思，要小婦人解釋。

父母如何應對 影響孩子一生

「發爛渣」是粤語，是一個十分妙於形容的形容詞，指超乎常理的態度和情緒。普通話好難搵到一個旗鼓相當的詞，勉強的只有「耍賴皮」，但論貼切程度，一個天，一個地，無得比。未入正題前，讀者或有興趣想知「發爛渣」這個詞的來源：據說廣州以前有一間涼茶舖，功效特別好，藥到病除，所以幫襯的人特別多，招致其他涼茶舖妒忌。其他涼茶舖的老闆趁該涼茶舖收工後傾倒涼茶的藥渣時，偷偷地研究該舖用的是什麼藥能客似雲來。

該店老闆知道這事十分生氣，為防止其他行家知道配方，於是在倒藥渣前都先「發爛藥渣」（打爛藥渣) ，慢慢演變成「發爛渣」一詞。

小孩子「發爛渣」的情况並不少見，玩具店（以前多是玩具檔）、糖果店，甚至文具店前都會見到小孩扭計買這樣買那樣。如果父母千依百順，係黃大仙有求必應，一定天下太平。小孩子習慣了有求必應，父母偶然一次不順意，小孩子就會使出渾身解數，初則不肯離開，繼而大哭，繼而聲嘶力竭地大哭，繼而坐地頓足，甚或捶心抓髮，不達目的不休，呢啲就叫「發爛渣」。此情此景，父母如何是好？此時此刻，父母的決定，影響孩子一生。如果父母在孩子一輪「發爛渣」攻勢之下投降，王師奶保證有第二輪第三輪甚至N輪不斷上演。唉！今時今日啲細路唔簡單㗎。「發爛渣」的上演與家庭教育有關，如果平素把孩子教育得聽從父母「合理」的話，教導他想獲得任何事物，都要以和平的態度提出訴求，而不是以橫蠻手段去强取，「發爛渣」的鬧劇不會上演。王師奶觀察所得，一般「發爛渣」孩子的家長一定包括下列3種：

父母忙事業 溺愛「金叵羅」

1. 「金叵羅」大過天，孩子要什麼就給什麼，如果他要天上的月亮，父母恨不得自己生對翅膀把月亮拉下來。愛子女之心無微不至是天性，但要有節制，否則淪為溺愛，貽害他的一生。世有愚忠的臣子，亦有愚愛的父母。

2. 有些父母可能太忙，也許忙於事業，也許忙於自己享樂，根本無暇和孩子共處，全部交給外傭料理，有時幾日不見一面。愧疚之餘，唯有以物質補償，孩子要乜有乜，偶然一次不如所願，「發爛渣」鬧劇就會上演。

3. 鐵公雞鬥鐵公雞，有些家長平時唔識教孩子和平地講道理，見到孩子呼天搶地「發爛渣」，明知是孩子詭計，自己也動了真火，和孩子搞對抗，嘈到街知巷聞。王師奶無以名之，賜以嘉名「發爛渣對發爛渣」。

不要以為小孩子才會「發爛渣」，好多成人的富二代富三代都以不同方式「發爛渣」，好多豪門父母都啞仔食黃連，打橫吞咗佢。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第414期]