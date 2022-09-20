小一選校：升小「自行」策略 專家教路 選最心儀學校 為1-1-1鋪路

不用過分緊張——陳昌信指學校實際開班數目，受家長揀選學校的人數（6月）及實際收錄（9月核點收錄）人數影響及變動，難以預測，因此家長在學額上毋須過分緊張。（學校提供）

了解學習模式——選校前，家長宜了解清楚自己小朋友合適的學習模式。如嘉諾撒小學（新蒲崗）學生到大澳作全方位學習，取代了學校旅行，讓學生有更大得着。（學校提供）

選校有策略——升學專家梁永樂認為世界上沒有免費午費，若家長選擇名校，希望子女他日入到band 1中學的話，難免在小學時也要接受一定的催谷（設計圖片/資料圖片）

【明報專訊】即將於明年入讀小一的學生家長，下周一（9月26日）便可到心儀小學遞交自行分配學位申請表格。近年在移民潮及出生率減少下，不少小學遇到縮班危機，有人說這個環境下選校更「着數」，但實情是利還是弊？且看專家和校長教路。

文︰顏燕雯

自行分配學位是入讀官立/資助小學的第一個選校階段，如學童非必收生（有兄/姊在該小學就讀，或父/母在該小學就職），便需以計分方法分配學位（「計分辦法準則」可參考附表二），以高分者先得，若相同分數申請人多於該校自行分配學位階段的學額，則以同分者抽籤。

近年適齡入學兒童人數下降，據《2022小學概覽》資料，2022/23學年超過60間小學，縮減1至3班不等，學額變相減少，會否影響家長選校的成功率？升學專家梁永樂認為家長選校時毋須特別考慮這一點。首先，縮班重災區每年不同，如2022/23學年是屯門區及東區，2021/22學年則是黃大仙及離島區，但實際班數仍待9月開學時才有定案，家長不必過早憂心。唯一要考慮的是若學校只有一班小一，之後便有可能遭到殺校，到他長大後便失去了「父/母或兄/姊為該小學的畢業生」的自行分配學位分數。

其次，無論外在環境因素如何，家長在這階段只有一個選校法則，便是選自己的最心儀學校。「因為只能選一間，大家一定會選最喜歡的學校。很多時大家選校也沒有考慮分數多或少，而是為了之後統一派位及叩門鋪路。特別是這一兩年，大家都覺得入名校機會更大，所以也沒有考慮太多，即使學校很受歡迎，仍願一博。」

梁永樂說，依適齡學童人數看，人數少了，理論上入讀心儀學校機會是增加了，但別忘記一些家長眼中的名校競爭仍然激烈。不過，據往年成功經驗來看，不少家長也是由自行階段開始選擇最心儀學校，之後的統一派位以至叩門，仍然一條心選擇同一學校（即所謂「1-1-1」），這也提高了入讀心儀學校的成功機會。

校長：「1-1-1」有優勢

不少學校都面對學生人數下降，像嘉諾撒小學（新蒲崗），2020年有超過100個學生離校，去年亦有超過50人離校，因為學生中大多有兄弟姊妹，每次一走便有2至3人離校。但由於此校在區內頗受家長歡迎，因此暫對收生沒太大影響。不過，校長陳昌信亦表示，以往8月初便不再收叩門位，但今年到8月尾，校方仍突然收到家長的退學通知，流動較以往大。為免加重學校的行政工作，學校在叩門政策方面亦一如以往，會優先考慮「1-1-1」及非校網內的「1-1」學生，陳昌信表示，叩門的申請人，需提交一段個人片段。

以分數來說，以往嘉諾撒小學（新蒲崗）申請人若有25分一般可穩入，20分則需抽籤決定；若只有15分，則要視乎該年報讀情况，如學校本身有多少必收生等。陳昌信指根據經驗，家長在自行選校時，一般不太考慮孩子的分數，「但由於此階段選校不受地區限制，如有心儀學校亦可考慮」。

他亦提醒家長在選擇學校時，應多了解學校辦學理念、宗教信仰、測考及學習要求、師資及校車等方面是否與家長期望匹配。如果學校有開放日可以參加，甚至實地視察，「疫情期間，亦可留意學校的應對方式，如本校過去便以線上方式舉行開放日，家長可事先想清楚自己小朋友適合什麼學習模式」。雖然自行選校時不受居住區域限制，但他就贊成孩子以就近入學為原則。

大角嘴天主教小學校長周德輝則建議，在移民潮下家長選校時可進取一點，不過要留意家長心儀的是地區名校抑或是傳統名校。「要知道全港性傳統名校競爭仍然劇烈，假設它以往有400個申請，移民潮下少了100個，即仍有300個人爭，並沒有大家想像的易入。加上，若人人都以為容易，那就會變得更進取，屆時可能有25分也要抽籤。反而地區名校就可以一試，因為區內（人數）相對全港人數少，少了競爭便會有優勢。」

移民潮下 傳統名校競爭仍大

以該校為例，這兩年若有20分仍有機會穩入，原因是油尖旺區移民及轉校人數多，音樂椅效應也較大。「有些學生離校很突然，通常簽證一批便走，或者先轉到國際學校讀一陣子，所以接近開學時仍有機會有學額。」此時學校通常會選有誠意的家長和學生，優先取錄「1-1-1」的申請人。周德輝指家長若有心儀學校，不妨到校網甚至致電或親身到校了解，他們學校的教師會樂意回答家長的問題，如功課量、課外活動等，「認識學校的渠道有很多，如在區內讀幼稚園的，都有相關的（區內）小學資訊，家長們不妨多利用去了解學校」。

■表一：2023/24小一自行分配學位重要日子

日期：9月26至30日

申請方法：家長需於上述日期內帶同申請表及「『小一入學申請表』填表須知」載列的相關證明文件的正本及副本，親身交回欲申請的小學。此階段選校不受住所地區限制，但每名申請人只可申請一間小學

■表二：自行分配學位計分準則

以下5項只可揀選1項

□ 父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

□ 兄/姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

□ 父/母為該小學的校董（20分）

□ 父/母或兄/姊為該小學的畢業生（10分）

□ 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者）（5分）

以下2項只可揀選1項

□ 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 （5分）

□ 父/母為該小學主辦社團的成員（5分）

註：家長宜直接向申請的學校查詢有關「相同宗教」/「主辦社團的成員」的定義

□ 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

[Happy PaMa 教得樂 第415期]