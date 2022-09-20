採訪手記：升學選校新策略

【明報專訊】常說「十年人事幾番新」，但毋須10年，近兩年大家的生活已經歷翻天覆地的改變。小朋友習慣了半天上課，家長們接受了在家工作，以及善用沒有旅行的假期，為子女安排大大小小本地活動。就連升學選校，策略也有所改變。

因移民退學 學位流動度增加

近兩年教育界變化甚大，移民潮下，音樂椅不停團團轉，據知有津小在9月初開學後，突然接到學生通知，因決定移民而退學，校方唯有再call曾叩門的學生。

本港學童減少，對準小一生家長來說，無疑是一個小小的喜訊，皆因就算「自行」、「大抽獎」都落空，最後靠叩門入讀心儀學校的機會率也較從前高。亦因為學位流動度增加，所以即使今年派位不理想，只要看準時機，下學期甚至明年隨時可申請轉校做插班生，「希望在明天」啊！

勿盲目追捧「名校」

「人望高處」是人之常情，但升學專家也提醒家長勿盲目追捧「名校」，尤其對一些學習能力較弱，或者不受催谷的小朋友，儘管靠運氣入到名校，亦非一件好事。要知道世上沒有免費午餐，名校追求卓越成績，升中派位理想，催谷在所難免，屆時小朋友讀得辛苦，家長亦教得辛苦，得不償失。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第415期]