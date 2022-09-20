上一課：懂得「放手」成功破浪 無繩滑水練鬥志

蹲在滑水板——隨着快艇開動，滑水者便可鬆開扣着板的手指，只握着把手。在浪的推動下，繩子會扯起身體，這時便可借力蹲在滑水板上，隨後慢慢站起身，即上板（或叫起水）。（黃志東攝）

正確姿勢——開始前，教練先講解正確姿勢及安全知識，如跌下水後要把滑水板直放，讓其他人都看到你；遇到不適或想上岸時，用手拍拍頭頂，示意要上水等。（黃志東攝）

雙手放開——無繩滑水體力消耗不算大，只要拿揑到上板和平衡技巧，便可借水浪一直推進，加上穿上救生衣，即使不懂游泳的小朋友也能學到。13歲的Ashley上第二堂便可以雙手放開繩子，但她說這也是最難的部分。（黃志東攝）

【明報專訊】不知大家有沒有看過近期爆紅的韓國女生Rimee穿上OL上班服滑水的搞笑影片？她驚人的平衡力，在無繩滑水這種水上運動中展現出來。在本港，無繩滑水漸見普及，連5、6歲小朋友也可以體驗，皆因相比一般滑浪或滑水，這種運動對新手來說既易掌握，又能增強專注力和訓練鬥志，對小朋友來說好處甚多。

文︰顏燕雯

無繩滑水（wakesurf）相對滑浪較適合小朋友，是因為它的體力消耗不算大，也不需要懂得游泳才能參與。無繩滑水與滑浪不同之處，在於滑浪需靠天然海浪作動力，要配合天氣、風級等因素，適合泳術較佳人士；無繩滑水受天氣影響較滑浪小，此項運動的原理是由快艇船身重量及造浪器製造穩定的船尾波浪推動滑水板，與傳統花式滑水（wakeboard）比較，船速較慢亦比較安全。滑水者會先依靠快艇和繩子的動力拉起身體，繼而利用波浪推動前進，待穩定身體後雙手可放開繩子，並配合身體控制加減速和轉變方向，以及做出不同的花式。此外，快艇和滑水者只距離約2至3米，較近的距離令滑水者更清楚教練的指示。

掌握追浪技巧 學習花式

要成為無繩滑水教練，可考取國際滑水暨寬板滑水總會（International Waterski and Wakeboard Federation，IWWF）認可的牌照。本地機構「Wakesurf Pro玩浪人」擁有一班具多年滑水經驗的註冊教練，更有教授小朋友的經驗，除了有耐性，在課堂上也會使用令小朋友容易理解及感興趣的話語。

Wakesurf Pro玩浪人其中一名教練Tommy Ho指出，無繩滑水並沒有年歲限制，一般而言，6歲或以上小朋友會比較容易上手，更指大部分初學者1至2堂已可上板。「學習進度因人而異，有板類運動基礎的學生會更易掌握到追浪技巧，當可控制穩定後便可甩繩滑水，進而學習花式。」他又指無繩滑水除了能訓練體能，亦可鍛煉小朋友的專注力和毅力，因為於學習過程中少不免會跌倒，只要不斷努力練習，了解自己跌倒的原因再改善，當有進步時便能獲得很大的滿足感。

家長心聲

鍛煉孩子失敗中站起來

9歲的紀柔今年暑假開始上無繩滑水課堂，媽媽阿瑩表示，囡囡在第二節課堂可鬆開繩子，但很快又跌到水中，不過到了第三節，已經可放開繩子平衡好一段時間。「對初學者來說，最難是起水（上板），囡囡最初會用錯力，強行拉着繩子不放手，不懂得利用腹部肌肉去控制，又常常忘記視線要望向遠方，因為怕跌，總是向下望着滑浪板，結果跌得更快。」阿瑩說，經導師不斷提點後，囡囡便慢慢做到，更克服了對水的恐懼，「更重要是明白到做事不能一步登天，要經過不斷磨練和嘗試才能成功，是鍛煉小朋友面對失敗，從而反省、改良的好機會」。

■INFO

無繩滑水課程

課程類別：體驗課程（適合零經驗者）、初階課程（適合已可起水者）、改進課程（適合已可甩繩者）

對象：5歲或以上，小組教學每4人一班

時間：每天上午9:00至中午12:00或下午3:00至6:00（如包班可自選日期時間）

上船地點：筲箕灣避風塘（如包班可選小西灣/將軍澳上落）

收費：$1100/位（3小時），已包括租船費、租賃救生衣及滑浪板、船長及導師費用

機構：Wakesurf Pro玩浪人

查詢：6383 3998

[Happy PaMa 教得樂 第415期]