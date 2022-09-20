親子筆陣．特教樂與路：俊媽的身教

【明報專訊】俊媽性格豪爽、率直，每回看到她，總覺得她有一份金庸小說筆下「女豪俠」的氣概。第一次看見她，一頭紫色的短髮，時尚又前衛，特別讓我留下印象。每天，她都來學校接送兒子，然後跟我們聊天，俊仔總愛在旁拿着心愛的玩具圍着媽媽踱步。俊媽一邊聊，一邊留意俊仔的動靜，間中會溫柔地提點俊仔。慢慢我發現，她對人有很敏銳的觀察力，而且還有一份慷慨仗義的心。

一份慷慨仗義的心

記得學期初，一名家長——浩仔媽弄傷了腳，送兒子上學時，看到她走路一拐一拐的，於是我便請校護幫她查看傷勢。過兩天，我發現俊媽來接浩仔放學，原來俊媽知道浩仔媽行動不太方便，便提出幫她接兒子放學。同路人，特別容易理解對方的難處，毫不猶疑提出幫忙。浩仔比較內向，害怕跟陌生人溝通，怎知道跟着這位豪俠媽媽，竟然一點都不抗拒，不由得不佩服。

半年前疫情肆虐，所有學校停止面授課堂，全部改為線上學習。對於有特殊需要又年紀小的學生，總不能坐在熒幕前專注上半天。於是，教師們準備了學習材料包，可以讓學生一邊聽，一邊動手做。我們便通知家長可以到學校取件。一天，俊媽來校拿取了幾套學習材料包，原來，她聯絡了住她家附近的家長，幫忙他們取學習包，然後再交收。她一句：「我做個方便而已。」這一個「方便」盛載着的是人與人之間的體諒、扶持及同理心。

俊媽喜歡帶着兒子四處遊歷，不論樂園、商場及公園等，她都會樂意帶着兒子去「闖蕩」。她明白到兒子需要接觸不同的事物及環境，需要時間調節自己，接納及適應轉變，因為有自閉症譜系的孩子，偏執於固定的人、事物、環境、行為及時序，非常需要規律。因此，如果生活流程上一有改變，他們便會產生不安，擔心自己無法適應。當他無法表達自己的憂慮，又覺得別人不了解自己的需要，便會鬧情緒。俊媽為了培養兒子學習轉變的能力，便陪他經歷一個又一個的「生活場景」，看到兒子肯嘗試新體驗，那份滿足感無法形容。

母子倆最近一次的經歷，完全是我意料之外。事緣一名家長帶兒子乘搭港鐵放學，一不留神，兒子走失了。於是，她致電學校求救。我們立即啟動支援應變的工作，分批出發支援這名媽媽、報警、到現場附近搜索、聯繫支援群組，在社交媒體發放信息等。俊媽和其他家長在群組得知消息，便不約而同前來幫忙。俊媽帶着兒子走到這名學生所居住的大廈，逐層查看。大家努力了一個下午，學生終於尋回，安全無恙，所有人都放心了。俊媽告訴我，兒子很有耐性跟着她，而且好像知道發生不尋常的事情，一點怨言都沒有。回家的途中，俊媽讚賞兒子參與這次尋人任務非常有耐性，於是獎勵他吃了一大杯冰淇淋。

父母一舉一動 潛移默化影響孩子

我相信父母身教對孩子的成長非常重要。孩子的模仿力強，你看看街上的小孩子，兩三歲已經能模仿成人使用智能電話。因此，無論孩子的能力如何，父母的一舉一動正正是他們每天潛移默化的模仿對象，父母的喜怒哀樂對他們影響至深。我相信俊仔的未來，總會被媽媽那份仗義助人的性格所影響，那麼人與人之間的愛又得以延續，多好呢！

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]