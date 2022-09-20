【明報專訊】某黃昏，走近紅綠燈，聽到震耳欲聾的尖叫聲，立即放下手機尋找聲音源頭：一個老婆婆馬步不穩，仍拚死抓住發狂尖叫的孫女。結結實實的女孩差不多和婆婆平肩，正陷入歇斯底里的狀態，力大無窮，附近十來個途人投射異樣目光，但都急步離開。

我走上前表示關心，女孩回頭尖叫差點拉倒婆婆；沒有再猶豫，我使用柔力但堅定地按住孩子膊頭：「阿姨知道你很沮喪，我知道你哭了。」她定一定神望着我，我才清晰看到一雙漂亮的、充滿眼淚的大眼睛，整張臉、耳朵都因為情緒激動漲紅發熱，全身在發抖。往後數分鐘，我嘗試安撫也時刻評估環境安全。

安撫女孩激動情緒

大家僵持着，老人家疲累地說，只要往前走一分鐘就已經回到家門，偏偏孩子突然發難堅持要過「馬路」，而且瞬間情緒惡化崩潰。孩子繼續扭，氣力真的很大。婆婆和我一人一邊「夾住」女孩，引導她緩緩呼吸，問她回家好嗎？她沒有回應，卻忽然抓緊我的手，眼睛充滿恐懼，求婆婆讓她過馬路；我想了想，再次確定她們家的位置之後，那方向望去有一架救護車，沒有鳴笛但閃着刺眼的警示燈。我微微曲身用水平視線告訴女孩：「阿姨陪你快步走，看不到的。」就這樣，她輕輕點頭吸了口氣拉着我和老人家起步了。

這小段路，急步走不過半分鐘，可是對我們3個都好像好長。我一直曲身和她保持眼神接觸，問她的名字、讚賞她能夠平靜下來。護送她們到達大廈大堂，機警的保安員主動協助她們；目送她們的背影，隱約聽到女孩說拜拜。 我的右手被抓紅了，究竟這個白白胖胖的女孩，剛才怕什麼？為什麼發難？為什麼信任我？老人家驚魂過後還好嗎？

照顧者壓力已到臨界點

我回過神發現毛孔擴張的自己也在抖震，鼻子一酸掉了顆大眼淚。女孩的故事無從稽考，但她的情緒和照顧者的無奈，讓我徹底投入；試過太多次，我無助地死抓住雞蛋仔，甚至抱着弟弟在馬路上追逐情緒崩潰的他。一次又一次，夜闌人靜抱着枕頭哭泣。過往這些畫面突然清晰呈現出來，那女孩的瞳孔化作雞蛋仔的大眼，反映出一個故作鎮定的母親……

這幾年社會氣氛沉重，照顧者的壓力已經在臨界點，大家看到倫常慘劇的報道，也該想想身邊的鄰居，或許你伸手扶一把，受困的照顧者和孩子又可以過一關了。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]