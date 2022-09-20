潮媽寶典：母親藝術家為媽媽發聲

【明報專訊】蔡雅玲是一名藝術家，也是兩個孩子的媽媽。10年間，她創作一系列女性與生命經歷相關的作品，記錄着懷孕、生產及為人母的感受，後來還將關注點延伸至與母親的關係，以及更廣泛的女性群體，以作品為媽媽發聲。

雅玲在事業發展的關鍵期懷孕了，生下女兒後出於母性天職她放棄一切，隱退家庭。然而，這名畢業於中央美術學院的碩士高材生卻陷入了抑鬱情緒中︰「之前的努力似乎都消失了，我回到了一個性別原點，忍受生產的疼痛、身材的走樣，行使產奶、哄睡最基礎的功能。」有時甚至被道德綁架：「你是媽媽，孩子哭了，怎麼能不哄她？」此時的雅玲就像一個被設置看護程序的機器人，屬於自己的一部分被完全抹去，所有工作就是全心全意呵護初生嬰孩。

所謂的傳統女性美德，有時也會變成一個枷鎖。藝術家蔡雅玲不願被枷鎖桎梏，希望通過「藝術鑰匙」解鎖：「在我老家山西，孕媽媽會把長髮剪短方便坐月子，望着我被剪下的長髮，我出於本能地將它們當作素描線條，一根根地縫在白布上。每天縫一圈，就像寫日記，或彎或直的線條，或疏或密的間隔，或深或淺的針腳記錄着每天的心情。」雅玲縫了2、3年，對她而言是個情緒出口，捱過難關；也是一種提醒──她還是一名藝術家，仍在創作。

為人母後，雅玲更能體會媽媽養育的艱辛：「珍惜這個世界上還有人可以讓你叫媽媽。」她希望用作品記錄跟自己媽媽的關係，於是邀請媽媽一起創作：「我媽喜歡將她的白頭髮夾在書裏。在我看來，那些白髮代表着她逝去的青春和這些年在生活中耗費的心血，我希望把它保留下來。」雅玲選了在她3歲時拍下的兩張照片，在她懵懂的肖像上，在母親年輕漂亮的臉上，用她倆現在的頭髮去遮蓋當時的容貌。「這個作品參加了很多展覽，我母親經常自豪地說，『照片上的我，比我本人去過的地方還要多』！」

每個媽媽都背負着一個家庭，承擔社會蓬勃起來的力量，畢竟修身、齊家才能治國、平天下。可是，媽媽們真的不容易，重投職場後，工作時希望像個沒有孩子的女人，回到家裏又需要你像是沒有工作一樣全心投入。「Girls help girls」是雅玲一直很想做的，創作時她盡可能找其他媽媽幫忙，例如《紅海》這個巨大珠簾裝置，她就在海南邀請了很多女工一起串連十萬多顆水晶珠，聊天中發現她們談起生活的不如意事總是笑着的，沒有任何抱怨，幹勁十足地盡力把生活過好。雅玲被這種樂觀堅毅的精神所感動和鼓舞，這些貌似平凡的生活背後，其實都蘊含了女性巨大的力量和情感。

藝術家蔡雅玲用創作療癒自我，代媽媽發聲，獲獎無數，最好的讚美還是女兒對她的肯定：「以後我也要成為像媽媽一樣厲害的藝術家！」看來，她的女性力量已在影響下一代了！

《寰聽世界》─「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2時至4時於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。http://t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]