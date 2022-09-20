解鎖孩子心：如何明白青少年壓力？

【明報專訊】最近與幾個孩子剛升中的家長傾談，他們都不約而同地問：「為什麼孩子這麼懶散，做事總是不能堅持？」、「失敗了就去努力嘛，為什麼孩子卻什麼都不做？」、「除了上網和打機，我沒有看見他去讀書，但常常跟我說很累」……

沉迷打機背後 隱藏挫敗感

這讓我想起一名初中生Alan，他中一的成績很差，欠缺學習動力；原來他的小學成績非常優異，常常拿90分以上。因為每逢考試，父母都會協助他做筆記，Alan覺得只要背誦這些筆記，成績就會好。後來，面對中學的學習模式轉變，科目和內容大增，父母不能再為他預備筆記。父母本認為，孩子該學習自我管理，在適應期成績下滑是意料之事，只要努力改進就沒有問題。但Alan在困難中卻沒有任何行動，反而屢欠功課，打機的時間也愈來愈長。為了他的學習狀况，父母都感到很焦急。

處理行為前 先明白孩子內心矛盾

許多孩子面對成績「滑鐵盧」，心裏其實感到很挫敗，但因為不懂得表達情緒，選擇把自己的心隱藏起來。他們心底裏雖然不想放棄，但又沒有信心做得到，懷着這樣複雜又不安的心情，就用沉溺的行為轉移自己的焦點。可是，孩子愈遲意識自己的狀態，將來的懊悔感會愈強。所以在優先次序上，協助孩子發現內心的矛盾，比處理行為要放得更前。

如何陪伴孩子面對壓力

1. 心態調整：

暫時放下解決問題的模式，先關心孩子內在狀態，梳理內在張力。

2. 溝通氣氛：

對話中不帶負面評價或判斷，讓孩子感覺安全，可以真誠地表達自己內在掙扎。

3. 溝通狀態：

在自己和孩子不忙亂的時間，創造有利傾談的空間，先聆聽，讓彼此都有空間表達自己。

父母們，負面行為是一個結果，它反映孩子成長歷程中，需要突破的地方──如何面對挫敗感，以及意識、梳理和健康表達自己的情緒，這就是這代青年人最需要的陪伴。

教養短片：【家長講座精華】子女學習欠動力，父母該如何入手？（圖）

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]