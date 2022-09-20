華德物語：想起《格林童話》

【明報專訊】「秋風秋雨愁煞人……」華德媽在此仿效一下秋瑾女士引用詩人陶澹人的詩句，映照處於秋雨綿綿的德國，閱讀中秋期間港聞時的心情。因出版兒童讀物而被控串謀發布煽動刊物罪成的5個港人，令我想起在1812年出版的《格林童話》——集合《小紅帽》、《灰姑娘》等一個個看似簡單，卻處處敲着當時德意志民族心靈的故事。

想當年《格林童話》也是與政治息息相關的書本，與在60年後統一的德意志民族有着不可或缺的推動作用。統一前的德意志民族結構鬆散，各有各的語言，也常受外敵入侵。作者格林兄弟是語言學家，他們得到不少當權者的支持，才能四出蒐集民間故事來出版《格林童話》。時至200多年後的德國人，依然會讀《格林童話》，也會用狼來代表危險，可憐的狼，一直以來被扣上多少頂帽子。

不諱言，語言不止是溝通的工具，更是文化和價值觀的傳承。語言的威力可團結人心，也能翻雲覆雨。所以在敏感的時期，多想一步，有時候，聯想一下聽者的感受，也許可以防止許多許多不必要的爭吵。這是我近年跟朋友談天時的體會。我也無意在政治議題上着墨太多，接下來分享一下日常生活。

9月下旬的德國到處都是啤酒節，人們穿起南部特色格仔衣裙，在嘉年華會與親朋戚友暢飲。疫情的話題倒也沒有影響國人的節日氣氛，大家似乎很樂意回到以前的生活模式。當然，在標示要佩戴口罩的場合中，德國人都會主動配合。

「除罩主流」下的異類

沒想到在「除罩主流」下，仍有商業公司和機構不跟主流，繼續保持最高警惕，說的是華德媽最近找實習工作的市場調查公司。主管告訴我，因為員工是公司最寶貴的生產線，所以必須保障大家的職業安全，盡可能防止大家在工作期間感染傳染病。我的同事來自世界各地，大家運用各自的母語為公司提供最準確的資訊，然後向客戶提供各行各業的重要商業信息。

暫時我還處於培訓階段，尚未能正式接觸客戶，但能夠在未來的工作裏運用一下自己的中文能力，也已經相當興奮，也許我還能在跟同事的相處裏涉獵到其他語言和文化呢！希望未來有機會向大家分享一下德國雙職母親的趣事！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]