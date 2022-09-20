善養救未來：自閉孩子的真我，你能完全接納嗎？

【明報專訊】從前，我是一名「港媽」。因為童年創傷長期建立了「虛假自我」來存活，內心充滿恐懼，以討好母親及別人為生活技能，長期忽視自己的感受，靠別人的情緒來育定自我的價值。11年前，女兒確診自閉症後，便離職成為全職媽媽。

女兒現在13歲，她在2歲及6歲時分別被確診為自閉症及輕中度智障，一直未能適應特殊學校密集式訓練及治療的模式，經常以哭泣表達自己。初時，我內心認定了女兒是「病人」，一直以「糾正」的心態去對待她，把她的情緒表達及不合作視為自閉症病徵。女兒在升讀特殊學校小一前的暑假，更完全拒絕所有引導訓練。

接觸大自然 減焦慮不安

出乎意料的是，當我願意捨棄訓練的日程，給女兒選擇的空間與自由，從來不會主動提筆的女兒，卻開始自發且喜悅地在衣櫃門上繪畫圖案！我才發現，原來她與我一樣，渴望愛，需要被接納，需要關心與支持、諒解與包容——真實地活出自己。

女兒升小學後還是不太適應。某天放學，她緊張地問我取某物件，我回答沒帶後，她卻失控地向馬路方向奔跑，走進餐廳幾乎把別人的麵倒了，更差點獨自衝入升降機！當時離遠跟着跑的我，一邊大聲叫她的名字及一邊喊「停」，女兒幸好尚有一絲理智，終於在行人天橋升降機門前停下……當天晚上她半夜醒來，又像上學前突然狂叫狂哭，抒發許久才能平復心情。

當時，一名醫生提議我帶女兒多接觸大自然，於是我寫信給學校建議方案。我們開始隨資深教練行山、划艇，參與不同的共學團體等，1星期只回學校2至3天上言語、感統治療及其他課堂。此後，她明顯快樂多了，更自發主動，焦慮不安減少，晚上哭鬧也慢慢消失。因此，我們一直維持這種學習模式，她整體表達及學習動機均有提升，回校的日數也按她的需要逐步減少。

在女兒二至五年級這3年內，我重新認識她。縱使她被評為有各項嚴重學習障礙，真實的她卻能夠與自己身體及心靈非常連結。每時每刻，她都能按自己當時的身心狀態與需要去行動。為了給她充足的情緒支援，和自主空間去探索與創作，在醫生推薦信的支持下，我便向校方及教育局缺課組申報，在家學習。

破天荒眼神交流 充滿愛意

在家自主生活後，日常的飲食作息及學習我都交給她自己安排。女兒能夠以行動要求表達她的需要，按自己的長處，透過視頻自學語言及其他知識。4個月後的某天，11年來從未與人有過超過1分鐘眼神交流的她，突然充滿情感地輕撫我臉，與我對望起來，像是對我訴說：「媽媽終於完全接受了我，以愛去滋養我！多謝你的愛！」至此之後，她一直維持與我持續的眼神接觸及交流，令我驚喜不已。

1年後，她的語言及情緒表達改善了很多，開始以發問去學習，例如請我協助翻譯、用繪畫去解釋她的發問、即時運用發問去修正及確認等。另外，她也分別以中英文完成了首個自己創作的簡單故事，同時開始自製影片、手作等。她所做的，沒有任何訓練及計劃，完全是出於靈感及熱愛所驅使。

我，因為愛女兒，而選擇實踐「善養」——輔助教養模式，卻因而徹底轉化了自己的生命，不但療癒了自身的創傷，更讓我和女兒與生俱來的特質展現還原，親身體現「每個生命皆獨特」的本質，活出生命原色彩的美麗！

文：黃可欣（育有一名自閉症女兒。以「善養」培育愛女，同時療癒自己）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第415期]