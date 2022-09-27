秋日野餐：租借用具 代訂美食 佈置收拾 親子英式野餐 一站式懶人包

分量十足——與意大利咖啡品牌CAFFÉ MILANI合作的野餐套餐，外賣3層架擺放了手工迷你撻和件裝蛋糕，此外還有煙肉蘑菇蛋批、煙三文魚番茄蛋批、4個牛角包、貝果等，分量十足。（蘇智鑫攝）

野餐用具——店內約有20套野餐用具，大都經過店主細心挑選，如野餐籃是公平貿易產品，木托盤則印製了店名Peanuts Time。（蘇智鑫攝）

悠閒寫意——原則上野餐用品可租借一整天，但Cynthia（右）和Yan（左）建議下午4:00開始野餐最理想，玩幾個小時再看日落，比較寫意。她們說，疫下更想大家有多一點正能量，希望為客人佈置一個漂亮的野餐場景，好好享受悠閒午後。（蘇智鑫攝）

送心意卡——如客人訂購慶祝主題的套餐，店舖更會送上度身訂做的心意卡，由店主的朋友設計，甚有心思。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】秋分已過，天氣清爽，加上國慶、重陽幾日公眾假期，不如齊齊野餐去！如果爸媽怕帶孩子出門要拿上大包小包，不妨考慮坊間一站式野餐服務店，它們既提供野餐用具、代訂食物，就連場地佈置及收拾都有人幫手，讓大家真正兩手揈揈去野餐，是名副其實的野餐「懶人包」！

文︰顏燕雯

模特兒：Jessica & Candy

9至11月是香港的野餐旺季，採訪當天正好遇上藍天白雲。兩個90後女生Cynthia和Yan來到添馬公園，她們並非趁好天氣來野餐，而是正為客人準備一場野餐盛宴。

網店Peanuts Time於2021年成立，平日喜愛戶外活動的Cynthia，購入不少野餐用具，心感每件東西往往只用上1、2次，非常可惜。為了物盡其用，她想到提供野餐用品租借服務，於是與朋友Yan合作開網店。除了租借基本用品如野餐籃、野餐墊、餐具等，也提供仿真花束、木托盤等用具，讓大家野餐的同時，可以拍些靚靚照片打卡。

與意日餐廳合作提供美食

漸漸地客人愈來愈多，要求也各有不同，店舖便推出不同套餐供選擇，如生日、baby shower、寵物等主題，各有不同道具如小帳篷和氣球；其中luxury set更設有野餐枱、咕𠱸等用品。

她們又與多間餐廳合作，包括日本餐廳Shoku Japanese Binchotan Grill、意大利餐廳Giovanni Pina等，提供各款外賣食物。最近她們則與意大利咖啡品牌CAFFÉ MILANI合作，美食套餐包括有手工迷你撻、件裝蛋糕、開心果、朱古力等味道的牛角包、三文治、貝果及冷萃樽裝咖啡等，分量足夠一家四口，非常豐富。

佈置場地 收拾善後

Peanuts Time的基本野餐套餐並不包括場地佈置，客人野餐前，先跟店舖商議取野餐籃的時間和地點，並自行到餐廳取食物，才到野餐目的地佈置。借用時間不限，一般即日用完後再預約歸還野餐籃。若連佈置也懶得做的話，客人大可加$500購買佈置、拍照連收拾服務，Cynthia和Yan會預早到場打點一切，讓你真正兩手揈揈享受一個悠閒下午了。

■INFO

Peanuts Time×CAFFÉ MILANI 野餐套餐（4人份）

內容：野餐籃、仿真花束、野餐布、歐陸復古鏡子、木托盤、CAFFÉ MILANI外賣套餐、3層外賣甜品架、香檳杯及餐具

交收點：尖沙嘴、荃灣西、北角、中環、銅鑼灣、灣仔港鐵站

費用：$988

IG：peanutstime.3

[Happy PaMa 教得樂 第416期]