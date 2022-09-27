秋日野餐：租借用具 代訂美食 佈置收拾 親子英式野餐 一站式懶人包
文章日期：2022年09月27日
【明報專訊】秋分已過，天氣清爽，加上國慶、重陽幾日公眾假期，不如齊齊野餐去！如果爸媽怕帶孩子出門要拿上大包小包，不妨考慮坊間一站式野餐服務店，它們既提供野餐用具、代訂食物，就連場地佈置及收拾都有人幫手，讓大家真正兩手揈揈去野餐，是名副其實的野餐「懶人包」！
文︰顏燕雯
模特兒：Jessica & Candy
9至11月是香港的野餐旺季，採訪當天正好遇上藍天白雲。兩個90後女生Cynthia和Yan來到添馬公園，她們並非趁好天氣來野餐，而是正為客人準備一場野餐盛宴。
網店Peanuts Time於2021年成立，平日喜愛戶外活動的Cynthia，購入不少野餐用具，心感每件東西往往只用上1、2次，非常可惜。為了物盡其用，她想到提供野餐用品租借服務，於是與朋友Yan合作開網店。除了租借基本用品如野餐籃、野餐墊、餐具等，也提供仿真花束、木托盤等用具，讓大家野餐的同時，可以拍些靚靚照片打卡。
與意日餐廳合作提供美食
漸漸地客人愈來愈多，要求也各有不同，店舖便推出不同套餐供選擇，如生日、baby shower、寵物等主題，各有不同道具如小帳篷和氣球；其中luxury set更設有野餐枱、咕𠱸等用品。
她們又與多間餐廳合作，包括日本餐廳Shoku Japanese Binchotan Grill、意大利餐廳Giovanni Pina等，提供各款外賣食物。最近她們則與意大利咖啡品牌CAFFÉ MILANI合作，美食套餐包括有手工迷你撻、件裝蛋糕、開心果、朱古力等味道的牛角包、三文治、貝果及冷萃樽裝咖啡等，分量足夠一家四口，非常豐富。
佈置場地 收拾善後
Peanuts Time的基本野餐套餐並不包括場地佈置，客人野餐前，先跟店舖商議取野餐籃的時間和地點，並自行到餐廳取食物，才到野餐目的地佈置。借用時間不限，一般即日用完後再預約歸還野餐籃。若連佈置也懶得做的話，客人大可加$500購買佈置、拍照連收拾服務，Cynthia和Yan會預早到場打點一切，讓你真正兩手揈揈享受一個悠閒下午了。
■INFO
Peanuts Time×CAFFÉ MILANI 野餐套餐（4人份）
內容：野餐籃、仿真花束、野餐布、歐陸復古鏡子、木托盤、CAFFÉ MILANI外賣套餐、3層外賣甜品架、香檳杯及餐具
交收點：尖沙嘴、荃灣西、北角、中環、銅鑼灣、灣仔港鐵站
費用：$988
IG：peanutstime.3
[Happy PaMa 教得樂 第416期]