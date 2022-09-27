其他野餐服務：主題佈置慶祝特別日子

【明報專訊】網店Surprise Just 4 U專門提供室內外各種佈置服務，如酒店房間、戶外野餐等，但為了衛生考慮，並不供應食物飲品。以野餐為例，佈置會以材料包形式送到客人手上，包括小帳篷、野餐墊、野餐籃、氣球及支架、彩旗和餐具，客人需預約工作人員在特定地點拿取，之後自行到野餐地點佈置。店舖提供的所有物品均不會回收，直接給予客人，野餐後自行處理即可。

Surprise Just 4 U表示，大多數顧客都是為寵物或小朋友慶祝生日，除基本套餐內附有的物品，亦提供大量飾品以供加購。最受歡迎的包括生日彩帶，以及可寫上壽星名字的韓式字母留言畫板。如果想更輕鬆，還可預訂佈置服務，工作人員一般會在客人的野餐時間前2小時到場佈置。

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Surprise Just 4 U 2至5人野餐

內容：客人自取材料包，包括黃白色格仔防水野餐墊（2×2米）、野餐小帳篷（約1.6米高）、野餐籃、7個氣球、氣球支架、彩旗、5套即用即棄餐具（全部毋須歸還）

費用：$450（另加佈置服務，平日$800、周六日$900、公眾假期再加$100）

IG：surprisejust4u

營地化身私人影院

Picnic Day包辦的野餐設計主題以少女風為主，如粉紅色咕𠱸、仿真花等，亦可隨喜好加購生日或求婚等主題。客人需預先選擇活動及時段，工作人員會提早約2小時到場佈置，結束後客人只需攜帶私人物品離開，工作人員會到場收拾。佈置地點一般預設為西九文化區，亦可與店舖商議，大部分客人也選擇赤柱後灘、屯門小石灘等。

Picnic Day備有多款套餐，最基本包括簡單佈置和飲品；要數最特別的是Movie Night電影套餐，除了有露營式佈置，亦包括投影器材，還有花生、薯片等2人分量小食及飲品，客人可舒舒服服地坐在草地或沙灘上睇戲。不過Movie Night電影套餐只適合容許設置天幕的場地，如專供露營人士使用的營地，預約前應留意地點是否合適。

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Picnic Day

Movie Night電影套餐

內容：佈置、電影、2人分量零食和飲品

時段：下午5:30至晚上7:30或晚上8:00至10:00

費用：$650

基本佈置套餐

內容：佈置、一支有氣果汁

時段：下午4:00至晚上6:00

費用：$500

備註：地點另收費，九龍區$100、港島區$150、其他（禁區除外）$200

IG：picnicday_hk

[Happy PaMa 教得樂 第416期]