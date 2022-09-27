教學有辦法：返學玩繩網健球 小一生開心適應

小勞作——在手工活動中，小一生親手製作「小豆丁」，家長則協助設計底座，「小豆丁」可陪伴孩子上課。另同學手上的珠串，亦是其中一個五色福音小勞作活動的作品。（賴俊傑攝）

繩網活動——並非每個小一學生都接觸過繩網活動，導師在過程中會為他們建立自信，如輔助他們前行、說大量鼓勵說話等，同學們從旁打氣也令小朋友更有信心完成路程。（賴俊傑攝）

【明報專訊】從幼稚園升上小學，是小朋友成長階段一個重要的里程碑，不過初到新環境，難免出現迷惘、緊張等情緒。為照顧這班小學新丁，有學校特別為他們安排了多元有趣的活動，好讓他們盡快適應小學生活，開開心心投入學習。

文︰顏燕雯

「好開心呀！我好想快啲玩！」一群正在排隊的聖公會主風小學（下稱主風）小一學生，正準備戴上安全帽，參加校方專為他們而設的繩網活動。繩網只是整個小一適應課程的其中一個活動，在開學的首兩周，學校為4班小一學生一共安排了超過10個多元智能活動，包括健球、射箭、故事時間、勞作、遊校園及社區等，在活動期間，學生毋須帶書本上課，全程投入愉快的體驗之旅。

多元智能理論 設計常科課程

主風去年首辦為期一個月的小一適應主題活動，深受家長和學生歡迎，經過優化和改良後，今年濃縮至兩周。「主風半月精華遊」涵蓋小學生最需要的各種技能，校方以多元智能理論去設計常科課程，包括語文、數理邏輯、視覺空間、肢體動覺、音樂、人際、內省及自然等。例如體育科的歷奇活動，學生既要手腳並用，也要聽導師指示，同時要排隊輪候、替同學打氣等，涉獵到人際、肢體動覺及內省智能。主風課程主任黃世華表示，一些需要由具專業資格導師教授的活動，例如繩網和健球，學校會外聘導師，然而當校內教師掌握到技巧或考獲相關資歷時，便主力由校內教師負責，如iFloor投影互動遊戲，去年教師汲取經驗後，今年便可以自己操作。

製作小豆丁陪伴上課

小一適應活動除了為小一生帶來歡樂的校園氣氛，為他們建立安全感也同樣重要。每個小一學生都會以發泡膠蛋製作一個「小豆丁」，小朋友替它設計造型、填色，並貼上眼睛，然後在家長協助下製作一個底座，用來放置「小豆丁」。這個「小豆丁」類似一些孩子手不離身的毛公仔、小手帕等，每天放在書包中，有需要可以拿出來放在書桌上，陪伴他們度過這兩個星期的課堂。

該校副校長冼頴思說，學校強調體驗式學習，早在8月底，已安排這班小一生回校兩天，學習常規。亦有鑑於在疫情下，小朋友在幼稚園上實體課的時間並不多，故希望透過各種有趣又能幫助學生發展各方面能力的活動，讓他們喜歡學校，然後愛上學習。她續稱，9月16日活動結束，並在22日舉行「結業禮」，向小一生頒發證書，象徵他們「正式成為小學生」，可回歸正常課堂。

[Happy PaMa 教得樂 第416期]