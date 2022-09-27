親子筆陣．民房四寶：有愛才有力量

【明報專訊】「願兒子早我一天離開。」他說。從孩子被確定患上自閉症開始，這就是他最大的心願。無論他的話說得如何輕柔，聽着，都會感到一份沉重。他的擔子任誰都無法挪開，但原來一份聆聽，可以給他前行的力量。為人父母從來都不易，特別對於孩子有特殊教育需要（SEN）的一群。他們對孩子的愛不比別人少，對子女的付出也比別人多，只是，作為孩子一生的照顧者，他們心裏卻常有着一份別人難以體會的孤單。假如他們是來自基層單親家庭，心裏還有一種揮之不去的絕望感。有愛才有力量、有愛才能看見希望。他們不是不愛孩子，只是他們也需要被愛。

SEN照顧者孤立無援 走進絕望

月初，深水埗一棟唐樓的劏房內，一名5歲男童被發現昏迷在牀上，送院搶救後證實死亡。警方形容男孩瘦骨嶙峋，體型有如兩歲幼童，有發展遲緩及情緒問題，小小身體上卻有30多處可疑傷痕，懷疑長時間遭受虐待，懷有5個月身孕的媽媽涉嫌謀殺被捕。後來，看政府的回應，除了表達難過之外，就只有提出強制舉報虐兒的立法建議。不是說這些不重要，但，問題會因此而解決麼？早於2014年，已有父親不堪壓力欲與患有自閉症的兒子一起共赴黃泉，他留下遺書，說不想兒子成為家人的負擔，認為兒子生存下去也沒有好處；2018年，一位婆婆疑因獨力照顧患有過度活躍症的男孫，心力交瘁，以至勒斃孫兒；兩年前在葵涌邨，一名母親涉嫌在家中殺害智障兒。三個個案，都反映着照顧者的孤單與絕望。去年10月，港大發表了一項研究報告，指在疫情期間逾八成的SEN學童曾被虐待，當中逾兩成更受到嚴重身體傷害。 一而再出現的倫常悲劇，所缺乏的，不是舉報虐兒的法例或罰則，而是缺乏對照顧者的關愛和支援。筆者深信他們都是愛孩子的，生活如何艱難仍然咬緊牙關，在困乏中堅持走下去，卻因為孤立無援，走進了絕望。

給予關心欣賞 推動前行

目前，香港有特殊教育需要的學童約有70,000人，假如簡單以本港23%基層人口來推算，我城就有約16,000個基層SEN學童，每天被困在水深火熱之中。基層家長不單缺乏資源，也缺乏幫助子女的資訊。當孩子在街上突然情緒失控，家長的情緒就會更加失控。他們的失控不是因為孩子的行為，而是來自圍觀旁人的批判目光和嘴臉。現時，為SEN家庭所提供的社區服務大部分是針對學童的需要，給家長的支援就只有不足兩成，而輪候時間也超過一年。

我們總有遇到帶着SEN孩子的父母吧。他們可能是我們的同事、親友，亦可能是我們的街坊鄰舍。他們或許在等候着社區服務，但他們更等待着你我的關心與欣賞。假如我們都可以為他們停下來，聆聽他們、記掛他們，成為他們的同行者，這一份愛，相信可以叫他們得着多一份前行的力量，對明天重拾盼望。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]