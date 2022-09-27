升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】20分報馬官機會大

問◢ 小朋友今年升K3。本人想小兒入讀天主教學校，他現讀私幼，推算有八九成可直升小學。本人是馬頭涌官立小學舊生，該校有英中聯繫，手持20分。另小兒是天主教徒，若報天主教小學亦是20分。假設我有私小做backup，應否放棄用20分報讀馬官，而選可直升中學的天主教小學，如喇沙小學、番禺會所華仁小學及聖若瑟小學？大抽獎的話甲部應否填上這3間名小？

答◢ 明白你的苦惱，因為你有太多選擇。上面透露你可能有私小做backup，你問應否用20分報3所「可能需要25分」或「25分也未必入到的」喇沙小學、番禺會所華仁小學及聖若瑟小學。如果是宗教原因，想兒子受天主教教育，我認為值得一博，畢竟你有私小backup。但如果只為名氣（3所天主教學校都比馬官名氣大），我就認為不值得博了，因為馬官都有機會入到英中伊利沙伯中學，而用20分報馬官機會非常大。在統一派位甲部，3所心儀小學你都可以填，除非你偏愛喇沙，那你填一所便是了。

14校網比併3校升中優勢

問◢ 兒子屬14校網，心儀小學有太古小學、香港嘉諾撒學校及滬江小學。3間學校，哪一間功課比較少？哪間升中較有優勢？

答◢ 功課的多少學校無公布，但測驗及考試的次數卻有，太古和嘉諾撒都是0測3考，而滬江則是0測4考，家長從以上數字可以估計到功課多與少；至於升中，香港嘉諾撒學校與嘉諾撒書院有聯繫，但此為女校；而滬江小學則聯繫滬江維多利亞學校，但此為私校。太古小學則沒有聯繫中學。

選何壽南小學 15分可一博

問◢ 兒子比較文靜，接受傳統教學，為34校網，手持15分，想入保良局何壽南小學，是否沒有太大機會？這一個校網若15分，可選哪些不會太差的學校？

答◢ 若用世襲超收額來排名，保良局何壽南小學在34校網去年排名第5，所以有20分比較穩陣，15分可以一博。其他值得考慮的小學有聖公會牧愛小學、獻主會聖馬善樂小學及農圃道官立小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第416期]