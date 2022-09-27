讀樂樂：老鼠心繫大海 堅持夢想

【明報專訊】在書店無意中發現了Sam who went to sea英文繪本，看見繪圖的是Axel Scheffler（繪畫The Gruffalo的大師），應有質素保證，果然沒有讓人失望。

河流引領走向汪洋大海

Sam是一隻居住在河畔的老鼠，夢想着總有一天，旁邊的河流可引領他走向汪洋大海。Sam每天都哼着水手曲調、想着河流的盡頭，勤懇地耕種、修理圍欄和清除雜草。

有一天，Sam在報章上發現了出售帆船組裝的廣告，便把握機會，毅然購下。收到包裹後，Sam每天都埋首於建造帆船。鄰居們議論紛紛、七嘴八舌，有的勸說Sam不要癡心妄想，認為附近的小河流只給小船航行；有的則認為Sam的腦子出現問題；有的認為Sam應把時間放在有意義的事情上，例如清洗窗戶、修剪雜草和鞏固房子等；有的認為老鼠屬於陸地而非海洋。

揚帆出海 一嘗浪在腳下滋味

不過，Sam堅持故我，不為所動，深知所有小河都可通往大海，他實在很希望一嘗海浪在腳下的滋味，大海才是他心之所向。春去、秋來、冬至，Sam仍是努力造船，縫製帆布。就在翌年春天，Sam的努力不懈得到了回報，他的帆船竣工，命名為「The Rat's Paw」，他把乾糧和物資放進帆船，準備揚帆出航。

鄰居們依依不捨地向Sam道別。日復一日，月復一月，鄰居們以為Sam已葬身大海，給鯊魚吃掉了。但此時此刻，就在遠方，「The Rat's Paw」正在大海緩緩航行，海豚和鯨魚在船邊掠過，Sam仰望着皎潔的月亮，吃着餅乾和芝士，聽着大海波濤，感受着陣陣海風，怡然自得。

Sam也給鄰居們寫了封信，信上寫道：「請不用擔心，我十分快樂。」

走出舒適生活圈 需極大勇氣

這書令我想起最近不少分道揚鑣的朋友，他們在他方的生活過得好嗎？在不少人眼中，他們出走家園十分不智，隨時會給怒海捲走，但他們走出舒適的生活圈需要極大的勇氣，對他們而言，大海給他們自由的空氣和廣闊的視野。

世界很大，如果孩子們決定要出海遠航，身為父母，你會讓他不計成本、放手一搏，還是因愛之名、百般阻撓？老鼠的鄰居們追求安穩，只要有一所穩固整潔的房子便好了，他們的擔心不無道理；Sam心繫大海，他的夢想又不容無情扼殺，兩者該如何拿揑平衡，相信是作為父母的一大課題。

這書對孩子的啟示是殘忍的。有時候，堅持夢想的道路並不平坦，當周遭的人都紛紛否定你的付出，孩子能否力排眾議、忠於心之所向？堅持夢想的道路是孤獨的，當只有獨自一人時，面對充滿着未知的茫茫大海，孩子又有沒有勇氣和能力去獨力實現夢想？

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]