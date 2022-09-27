看得起遊戲：靈感泉源

【明報專訊】有家長體驗過外地的遊樂場後，對本地的同名產物不禁搖頭嘆息。我們也期望能探究因由，對症下藥。其中，有遊樂空間設計者表達各種顧慮，擔心成品不夠優越，又要承受旁人的目光評價。身處巨大壓力下，如何是好？

不如試試重新喚醒我們的內在小孩，想像遊戲中的小朋友，滿腦子古靈精怪，只求當下好玩開心！如果認為與兒時的小孩相距甚遠，不如試試由現代學前教育鼻祖Friedrich Fröbel一手開發的Froebel Gifts開始，以球體、立方體和圓柱體為基本形態，自由拼湊配合，來玩一趟吧！

小玩具啟發偉大建築

Froebel Gifts不但令其創建幼稚園的學童受惠，更推動愈來愈多幼稚園跟隨採用，其影響力更伸延至藝術界及建築界。藝術及設計學院Bauhaus School（包浩斯）的創辦人Walter Gropius招聘的首個教師不是來自同業，而是洞悉基礎創意構圖的幼稚園教師。在建築界享負盛名的Frank Lloyd Wright，雖然從未正式修讀建築，兒時的一套Froebel Gifts玩意，卻啟發其創意思維和深度思考，一步一步引領他走向殿堂之路。

另一位建築界大師Buckminster Fuller，年幼時也愛玩Froebel Gifts的連結和桿子，為日後名聞於世的Geodesic Dome網格穹頂撒下種子。著名雕塑藝術家野口勇（Isamu Noguchi）兒時遙望富士山的風景，孕育了建設Play Mountain的突破構思，Froebel Gifts更一脈相承，在其遊樂地景的傑作包括Piedmont Park、Kodomo No Kuni Playground及Moerenuma Park中，均用上基本線條和立體形狀，意態創新抽象，大大增加了小朋友自由想像和隨意演繹的空間。

智樂人為尋找靈感，也經常角色扮演，務求代入小朋友的角度和心態。在豐物道蜎山窿公園的渠管遊樂裝置項目中，設計師預備了不少圓筒形狀及半開邊的廁紙筒，然後，在辦公枱上堆堆砌砌……究竟可堆至多高？半開與整個拼合，有什麼好玩？斜放又會發生什麼事？一個個問題引發連串想像，最終成為了大受小朋友歡迎的遊樂場，你有去過玩嗎？

中環街市試玩創意滑梯

我們的靈感還來自小朋友，例如在2018年6月啟動的小小遊樂場規劃師計劃中，便有基督教聖約教會堅樂第二小學的18名學生，為改造社區遊樂空間，帶來不少創新啟發，包括在校園外的公共空間玩樹屋、在籃球場創建迷宮，甚至校內的後樓梯也可變成休憩小天地，有小豆袋椅、滑梯和波波池。

在小朋友的眼中，處處都可以玩，大人的職責就是確保遊戲既安全又好玩。為進一步向各界展示這個融合兒童心思和專業設計的好玩成果，我們更將滑梯移師至「2022港深城市\建築雙城雙年展（香港）」中，歡迎大家由即日至10月26日來中環街市見識一下，展期內的星期六、日上午10時至下午6時，更可親身試玩！

文：王見好（智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]