感講你知：「實證為本」推動社交情緒教育

【明報專訊】JUST FEEL一直致力在香港推廣善意溝通和社交情緒教育（SEL）。雖然英美、丹麥、澳洲等不同地方也推出了有系統的社交情緒教育課程。然而，大中華地區卻缺乏持續、全面、有系統地推廣社交情緒教育的經驗，JUST FEEL是如何推動社交情緒教育，貼合香港學生、教師和家長的需要呢？

根據教師學生意見調整

在不斷試錯過程中，我們發現學校回饋讓我們更了解各持份者的需要。我們根據教師的意見，不斷調整課程設計，對應學生的社交情緒程度和發展需要。例如「理解別人的感受和需要」、「如何處理朋輩壓力」對低年級的學生太過艱難，所以我們後來將重點放在鼓勵低年級學生學習覺察和表達內在感受和需要，包括「欣賞自己」、「好好表達自己感受和需要」。高年級學生卻會覺得故事情節太過單薄，所以我們嘗試用活動的形式引導學生。我們又根據教師和學生的意見調整教學工具。今年，我們在小冊子中加入了「感受貼紙」和「選擇題」，避免小冊子成為學生不想完成、教師不想批改的「功課」，同時保持設計的原意，建立學生和教師互相分享事情和感受的習慣。以上回饋和經驗都協助我們找出更有效的框架和方法，同時啟發了「實證為本」（evidence-based）研究列入我們與學校合作框架之中的決心。

JUST FEEL在2019年起開始作有系統的研究工作，除了使用隨機對照實驗，驗證「感講夥伴學校計劃」對不同持份者的功效，我們還希望尋找適合用來量度香港小學生社交情緒能力的研究量表（scales）。前者作為量度JUST FEEL計劃的功效，後者則提供另一個角度讓家長和教師更準確地認識自己的學生。試想像一下，如果學生的成績表上不單有各學科的成績，也有可以顯示學生各項社交情緒能力的成長，例如「自信心」、「同理心」和「衝突處理能力」，我們是不是可以更全面地去理解、幫助學生成長，以面對未來VUCA的世界呢？

疫下完成問卷調查研究

然而，過去兩年斷斷續續的停課影響下，於學校做研究絕非易事。話雖如此，我們很慶幸成功驗證到（validate） WCSD-SECA學生社交情緒能力問卷，並會在日後開放給各個持份者免費使用；我們亦十分幸運地獲邀在不同學術界研討會上報告我們的研究成果。

JUST FEEL會繼續致力把實證為本研究作為重心工作之一，包括設計一套結合學生自評、教師和家長評價、可量化的評核工具，以供大家了解學生社交情緒能力的變化。為此我們很需要資源，故感激獲得陳廷驊基金會、凱瑟克基金、捷成集團慈善基金、施永青基金和香港會等基金會的支持，能於過去成功開展工作。由本學年起，我們很高興於葉氏家族慈善基金和香港佛教聯合會會屬小學校長會的支持下，能夠與香港教育大學社群心理健康研究中心合作於佛聯會7間辦學團體屬會小學推行跨校研究計劃，希望能優化我們的計劃，同時促進社交情緒教育研究在香港的發展。最後，在此呼籲讀者，在重視學生的「學術成績」以外，也一起關心他們的社交情緒能力發展！

文：王鈞達（JUST FEEL感講研究員）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]