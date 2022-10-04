親子運動：爸媽落場 與仔女合作無間 花式跳繩 親子拍檔齊運動

母女顯身手——在女兒嘉晞（左）的鞭策下，Amy（右）花式跳繩的表現大躍進，要她在鏡頭面前示範幾招，絕無難度。（黃志東攝）

義肢好幫手——全靠中文大學機械與自動化工程學系設計的工具形義肢，Roy才可享受花式跳繩的樂趣。（黃志東攝）

運動父女檔——一條繩，不單令Roy和芷渝成為運動上的好拍檔，也令父女關係更密切。（黃志東攝）

【明報專訊】今個夏天，孩子只有一個「濃縮版」的暑假，不少豆丁都在家中hea過，連做運動的動力也欠奉。香港學童的運動量一直未達世界衛生組織的標準，而香港教育大學兒童與家庭科學中心的學者就曾做過長達7年的追蹤研究，發現家長與孩子一起做運動的時間愈多，愈能幫助子女建立良好的運動習慣。今期《HappyPaMa教得樂》分別走訪兩個家庭，他們都以花式跳繩作為親子運動，未知個案中爸媽們的熱忱，能否激發其他家長踏出做運動的第一步呢？

文︰沈雅詩

獨臂父換個方式 享受湊女時光

或許相比其他父親，岑幸富（Roy）更重視親子關係，獨臂的他，不想因為自身的殘障，跟兩個女兒形成隔膜。在半年前，他更主動邀請7歲長女芷渝一起玩花式跳繩，當作親子活動。

訪問當天，Roy熟練地在左前臂戴上特製的義肢後，隨即和女兒揚起繩子，各自一輪連續前跳和單腳跳後，兩父女便「合體」轉玩「朋友跳」、「並排跳」。動作暢順時，Roy就大聲喊着︰「芷渝，加油！不要停啊！」當繩子纏腳時，二人更笑作一團。不消一刻，兩父女已經大汗淋漓，寓運動於玩樂，果然跳得特別起勁！「花式跳繩不單動作優美，更是很好的運動，恆常去做，肯定對身體好。」Roy說。

19年前，一場車禍，令當時年僅22歲、任職速遞員的Roy失去了左前臂，也一度失去人生方向，「都頹廢了6、7年，因為不知往後的人生可以怎樣」。其後在家人和朋友的鼓勵下，Roy藉着運動走出陰霾。「我一直都喜歡做運動的，尤其打乒乓球、羽毛球，所以想向殘疾運動員方面發展。」雖然最終未能如願，但Roy在2013年，也曾勇奪三項鐵人賽傷殘組冠軍，為他增添不少信心。

工具型義肢 令夢想成真

不得不承認，Roy作為父親，有他的局限。「未試過幫女兒換尿片、玩騎膊馬，做勞作都有困難，亦很羨慕其他爸爸可以駕車載着子女四圍去。」但其實轉個方式，他一樣享受到很多甜蜜的親子時光，「我們會一起玩遊戲、說故事，亦經常拍些小話劇放上網」。當然，運動亦是一個重要的媒介。

講起做運動，Roy便眉飛色舞。他向來喜歡向難度挑戰，有日忽發奇想，想學花式跳繩。「對於我們上肢截肢者來說，跳繩是很困難的，而醫院訂製的傳統義肢，做到的功能亦很少，沒可能跳繩，但愈難，我愈想做得到。」幸得中文大學機械與自動化工程學系相助，替他度身設計一隻可模仿手腕轉動的工具型義肢，Roy終於夢想成真。「戴上這隻義肢後，我竟然可以跳繩，真是超開心！」

這個廿四孝爸爸，第一時間想跟女兒分享這份喜悅。Roy形容，芷渝本身不算太熱中做運動，但有他從旁推一把，又會樂於參與。過去半年，爸爸耐心教導女兒跳繩，她亦由本來對跳繩一竅不通，到慢慢掌握到幾個簡單花式動作；其間，兩父女更膽粗粗參加親子花式跳繩比賽，雖然成績不算標青，但收穫卻很大。「以前跟她說體育精神，她未必明白，但經過這個比賽，她就意識到，即使比賽期間有任何差錯，都要盡力完成，不能中途放棄」。

另一收穫，是芷渝在父親感染下，也愛上花式跳繩。「最初是我督促她練習的，但有了比賽目標後，就反過來，她常要求我陪她跳。」Roy透露，芷渝最近正式報名參加花式跳繩班，接受恆常訓練，他反倒「輟學」了，「一來省錢，二來想鼓勵芷渝用心學，我告訴她，爸爸等着她回來教的」。

旁觀者變學徒 母親跟着女兒跳

這場世紀疫症，不單改變了香港人的生活模式，也改變了Amy的運動習慣，「我反而做多了運動，疫情最嚴峻時，每晚都和兩個孩子一起去玩花式跳繩」。這個兩孩之母，過去一直投放不少金錢和時間，讓小朋友體驗不同運動項目的樂趣。「哥哥（長子）學了很多年花式跳繩，現在就主力學賽艇；妹妹（次女）學花式跳繩之餘，還學游泳和跆拳道。」

最初鼓勵收身 後來參與其中

Amy笑指，兩兄妹都是「大隻」身形，因此要保持一定的運動量。「他們都是肥仔肥妹，只要不動一星期，身形便會明顯圓潤起來，所以我很鼓勵他們做運動，亦盡可能抽時間陪他們去。」但以往，Amy只限於「陪」，參與度不高，「我本身很少做運動，頂多是一家人行山」，但疫情卻成了她的轉捩點。

「疫情期間，經歷過長時間停課，兩個小朋友那時天天困在家，沒地方可去，我覺得他們很可憐。加上當時連跳繩班都轉為網課，我在熒光幕前，看着教練教他們怎麼跳，愈看愈覺得有趣，於是便提議晚上人流較少的時候，三母子一起在屋苑平台練習跳繩。」而Amy的私人「教練」，正是其7歲女兒嘉晞。

記者問嘉晞，媽媽的表現如何？小妹妹一副嚴師的口脗︰「我給她50分，不及格，因為她有時會做錯動作。」嘉晞又一輪嘴說，已教了媽媽交叉開跳、田雞交叉跳、敬禮跳、跨下一式、跨下二式、跨下三式、跨下四式……

拋開媽媽的身分，作為「學員」，Amy別有一番體會。「以前蹺着雙手看小朋友練習，見他們跳十多二十下便纏腳，我都會沒耐性，不明白他們為什麼會做不到。但現在自己親身跳，便知道原來是很難的，會多了同理心。」

過去一年多，Amy持續跟孩子一起跳繩，不僅大家都建立起恆常運動的習慣，親子關係也大躍進。「話題肯定多了，我會不時請教他們，怎樣才跳得好些、如何組合不同的動作，關係比以前親密很多。」

帶氧運動強健身心 4歲起可學

香港專業花式跳繩學校創辦人、香港跳繩代表隊前成員文家駒（Kelvin）指出，花式跳繩是帶氧運動，一方面可增強心肺功能，同時亦是一種全身運動，有助鍛煉肌肉骨骼、身體的協調度，入門年齡也很低，「一般建議4歲起，只要聽得懂指令，有基本的身體控制能力，便可以開始學」。

雖然該校主力開辦兒童及青少年課程，但每年暑假均會舉辦親子花式跳繩比賽，藉此推廣親子運動，增進兩代之間的感情。「我看見很多父母，除了課業，都很少跟子女傾談，所以想製造機會，讓他們一起玩，多些溝通。」Kelvin表示，二人花式跳繩講求合作，很多地方都要有商有量，一定「有傾偈」，「要跳得好，大家便要建立默契、掌握拍子感」。

做足熱身 免膝蓋受損

雖然花式跳繩是老少咸宜的運動，但他提醒，跳繩時，膝關節承受的重量，約是身體重量的1倍，假如爸爸、媽媽平日鮮有運動，就必須先做足熱身，避免令膝蓋受損。「跳繩之前，要以伸展運動作熱身，另外，也要循序漸進地練習，例如每跳50次便停下來，休息30秒，再慢慢遞增次數，切忌操之過急。」

[Happy PaMa 教得樂 第417期]