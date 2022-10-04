家家有禮：走入將軍澳 暢遊佐賀景點

【明報專訊】隨着日本即將通關，一眾哈日族「回鄉」的日子不遠了。將軍澳PopWalk聯乘日本佐賀縣觀光連盟，舉行「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」，作為大家遊日前的預熱。活動集合佐賀縣內7大旅遊熱點，包括一系列佐賀熱氣球主題場景、嬉野tea cycling休憩區、忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」打卡點、「有田陶瓷主題公園」的西洋棋盤裝置等。其中於Ocean PopWalk戶外長廊，設置了逾4米高、仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱氣球，可愛又IG-able。商場中庭亦設置3個立體打卡裝置，以及邀請「佐賀熱氣球博物館」提供熱氣球的相關資訊。

除以上裝置外，商場還舉辦「小出走‧日漫遊市集」和music busking表演，如果小朋友自問好身手，不妨參加「PopWalk佐賀忍術大挑戰」，The Point會員只要即日消費滿指定金額，便可體驗忍者修行，挑戰佐賀忍術遊戲，過關後可獲得精美禮品。

■INFO

PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ

日期︰即日至10月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期

查詢︰2679 9300

■送日系文青玻璃瓶

PopWalk送出日系文青玻璃瓶予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額18個，每人可獲上述禮品1份。截止日期：10月11日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第417期]