A苗園圃：活動策劃有助孩子成長

【明報專訊】我的工作需要帶領學生策劃和執行活動。活動由無到有，經過無數聯繫與整合，最後能順利舉行，有效傳達既定信息，讓參加者感到賓至如歸……幕後策劃人所得的滿足感實在難以筆墨形容。我看見許多家長為子女籌辦生日會及參與表演項目，作為幕後策劃人，家長想得到的其實又是什麼？

辦生日會 A仔學習誠意禮待

正所謂「生日大過天」，孩子尤其重視生日。我們一家通常外出大吃一餐，邀請親朋戚友聚首一堂的生日會，只在小明3歲時辦過一次，而那一次，也是順道為慶祝弟弟小強滿月而設的。小明7歲那年，渴望在「麥當當」舉辦生日會。因為他那份渴想與期待，我認為是個好機會，讓他有美好回憶之餘，亦可作一項特別成長任務。

A仔不太懂別人的眉頭眼額，說話直接，情緒易受外界影響；即使是小明多要好的朋友，任何事只要他認為不妥，都會不留情面地責備對方。他希望邀請幼稚園及小學一年級的好朋友前來生日會，即是說他要一次過面對很多人，老實說，我是憂心的。生日會下訂以後，我請他列出邀請名單、一起到餅店挑選蛋糕款式、親手寫每一張邀請卡、到現場流程綵排、準備點名紙，以及計劃到附近公園的後續活動等……綵排對他尤其重要！任何事的第一次，都要做足心理準備；每一個細節位，最好都讓他先知道。作為生日會主角兼幕後策劃人，原來要誠意邀請和禮待賓客，小朋友來到小明要先替他們點名，以避免疏忽照顧，又要確保每人獲派一份食物，再鼓勵相識和不相識的朋友一起投入遊戲……小明知道了，明白了，並做到了，生日會的特別成長任務達成。家長的滿足感在於順利引導孩子的人際成長。

表演打鼓 衝動兒練耐力迎挑戰

小強一年級開始學習爵士鼓，每日在家由三兩分鐘的木無表情式打鼓練習，至近年搖頭晃腦地練習演奏樂曲，當中轉變叫人窩心。小強的小學嘗試把小朋友投入「玩」的專注態度融入課堂學習，建立「童創樂」平台，推出「樂活Busking」活動，鼓勵學生作各項表演，邀請人來觀賞。小強沒有單獨公開表演經驗，與爵士鼓導師磋商後，我向他探口風說：「跟導師在校一起表演爵士鼓好不好？」換來是小強決斷的一句：「不要！」於是我放慢腳步了解他的「不要」。他知道有表演就要加強練習，認為很煩。叫人來看表演他先要設計邀請卡，那更煩！要在眾人面前表演，對於打鼓姿勢掌握純熟的他，也有沒信心的時候。

我和爵士鼓導師有着一致的想法，為小強爭取一個突破自己的機會，助他衝破心理關口。導師以「我好想和你一起表演」為終極推動力，成功帶動他為表演投入練習。他們選擇了貓王Elvis Presley名曲Can't Help Falling in Love，讓電子琴與爵士鼓共舞。我則在電腦揀選邀請卡設計圖樣及字款，讓小強作決定；列印出來後由他加工和寫上各受邀名字，回校再到處派發。我看見他情緒由「不要」轉變為期待。

「小強，你不怕辛苦，堅持練習，勇敢分享所學成果，這份信心，是真正的『型』！」「我欣賞你認真，專注打鼓的一面！」「好厲害！換轉是我，手腳定必不能像你那麼協調！」「你今日的樂器表演，是我看過最精彩的一次！」「小強，你永遠是我的好兄弟！」校長、班主任、老師和同學由衷的說話，已直接為小強注射強心針！

作為幕後策劃人，家長想得到的是什麼？應該不只是美好回憶，更是為孩子爭取一次活動策劃和執行的體驗，一次生命成長的機遇。

文：莊兒

白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第417期]