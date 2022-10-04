半職爸爸：媽媽說我是最棒的

【明報專訊】看過很多名人傳記，不乏小時候被媽媽無條件地稱讚的情節。最近發現，阿根廷球王馬拉當拿曾經說過：「媽媽說我是最棒的，而我從小就被教導，要相信媽媽的話。」我相信，球王的媽媽並沒有說謊，她真心相信兒子的足球天分。我更相信，媽媽的話，對孩子來說，從來都充滿分量。

當然，稱讚孩子的話，如果不是出自真心，恐怕孩子年紀再小，也會很快被識破。所以，稱讚孩子和稱讚其他人一樣，都必須發自真心，而不應是一種「謀略」。那些長大了成為名人的人，不管是足球員還是畫家，他們小時候獲得的能量，之所以能夠持續，而且愈發強大，與其說來自一句讚美，倒不如說是來自媽媽長年累月、堅定不移、毫不矜飾的信任和欣賞。

香港如果有一個馬拉當拿

廉價的讚美，能騙孩子於一時，不能長久地騙到他終於長大。只有衷心的讚歎才能給孩子那麼大的能量，去對抗懷疑和軟弱。問題是，並不是所有媽媽都懂得讚美，更不是所有媽媽都能看到孩子的過人之處。

香港如果有一個馬拉當拿，他的媽媽看到4歲的孩子能盤球連續騙過幾個6、7歲的孩子，她可能只會置之一笑，然後一臉認真地跟孩子說：「你讀書也能這麼棒就好了。」然後，香港的馬拉當拿，消失了。馬拉當拿成了一個大學畢業生和一個公務員，又或者一個在午夜睡夢中忽然驚醒、悒悒若有所失的中年男子。

能夠看到一個人真正的優點，應該是極難得的天分。這些媽媽既包容又細膩，既熱情又敏銳，既堅定又能跳出世俗的框架。她們的愛，並不愚昧，她們看孩子的目光，總是帶着勇氣和滿足。

孩子的優點 不必為世所用

我不知道這樣的媽媽，是天生如此，還是經歷了什麼所以變得如此慈祥而有智慧。但是，我寧願相信，每個人心裏其實都隱藏着一個這樣的「媽媽」。這個「媽媽」只是暫時睡着，只要你想喚醒她，她還是會霍然驚醒。她看見孩子的缺點之餘，更容易發現孩子某種優點，而自自然然地為這種難能可貴的優點着迷。這種優點，也許可能是莊子所說的「無所可用」，然而，在智慧媽媽的眼中，好孩子並不一定要取決於孩子將來能為國家帶來多少GDP（國內生產總值），優點的定義，不需要那麼功利。

一塊頑石，在有心人眼中，不是石頭，而是瑰寶。

文：張帝莊

資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]