幸福拼圖：發掘「蛻變力量」

【明報專訊】家有兩個孩子，人生樂事也！

俗語說：「順得哥情失嫂意。」要照顧兩個孩子，有時都會令家長非常為難。

「媽咪，家姐唔同我玩！佢拎咗我啲嘢。」

「邊有呀？你整我先㗎！呢啲嘢係我㗎。」

過往在不同的家長工作坊，聽到最多家長分享親子難忘事，不乏談及放工回家，一打開門，看到屋內一片混亂，玩具、功課散落在客廳地上、工作枱上、梳化上……場面非常嚇人，亦非常煩人！

「你好快啲同我執好晒啲嘢！」家長不禁大聲喝令。

「我數三聲，一、二、二個半、三……」家長嘗試向孩子發最後通牒。

最後，家長的雙手好不自覺地把玩具功課歸類收拾。這刻，屋內稍為靜下來；下一秒，孩子的吵鬧歡笑聲又再此起彼落。

沒想到當自己成為兩個孩子的媽媽，這混亂景象同樣都會出現在我的家裏！

以非暴力方式化解衝突

管教路上從不孤單，只是作為當事人而不自知。

有時讓身心稍為放緩，不要執著當下逼着自己要盡快解決；反之，給自己深呼吸一口，結果可能截然不同。

「是否我做得唔夠好？是否我管教有問題？點解我會發脾氣？」

其實每個人都擁有一種不同程度的「蛻變力量」，在尊重自己和關心別人的基礎上，我們可以選擇以非暴力方式去化解衝突。

「非暴力」﹕

- 不代表容忍；相反地，它包含了對自己及別人的尊重。

- 不代表盲目服從，讓別人從自己身上取得好處；它提示每個人都有權獲得尊重。

- 不代表犧牲來承受任何傷害。

先冷靜 三思而後行

假如我們遇上衝突時可以三思而後行，先冷靜自己，讓自己有更多空間思考處理衝突的方法；嘗試選擇和平，以非暴力的方法應對；同時我們亦期望美善，對人與人之間的關係抱有正面想法。

我們若可以在生活裏發掘更多「蛻變力量」，定能為自己與家人的關係帶來更多正面的果效。

文：吳瓊欣（香港家庭福利會調解中心 註冊社工、認可家事調解員）

香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]