6A爸媽：女兒跌傷腳不要爸爸抱……

【明報專訊】孩子受傷了，爸爸竟然開心，我瘋了嗎？跟孩子有仇 ？當然不是，我只是從一次她受傷經歷有所得着。

一次學校的意外，大女兒Caridee把手腳都弄傷了。原以為沒什麼大礙，看見她走路一拐一拐，就決定要跟她看跌打。

在路上，因為要趕及關門前去到，便加快腳步走到跌打師傅那裏。行動緩慢的Caridee多次被我要求「不如我抱你啦」，可是，她都拒絕我。於是我們只好「慢慢地行快些」，希望盡快到達診所。

經跌打師傅治療後，我們打算回去。可是，突然下起大雨，天雨路滑，我再次要求Caridee「不如我抱你啦」。差不多10歲的小姐可能因為害羞，怕畀人見到，所以再一次拒絕我。

直至雨勢愈來愈大，離取車地點還有一段距離，我再問他：「不如我抱你啦，你唔使怕畀人見到難為情喎。」

怕爸爸腰部舊患復發

Caridee才解釋給我知道：「我唔係怕畀人見到，我係因為大個女太重，怕你腰骨唔好會整親。」原來這才是她拒絕我的原因，她知我有腰部舊患，時不時會復發。那一刻，我從她身上感受到被接納、被愛的感覺。

我們從孩子身上感受到被愛，是因為我先愛他們。我們的愛是可以從孩子愛我們體會到。我愛他們有幾多，他們就愛我們幾多。當然如果Caridee沒有被愛的感覺，他根本不會由我身體出發，擔心爸爸會否再次受傷。

「接納」也一樣，當我們忘記了如何接納孩子的時候，就向我們的師父——我們的孩子身上學習如何接納。如果今天， Caridee沒有接納爸爸曾經有傷患，沒有從我身體上需要出發，她大可以欣然接受我那句：「不如我抱你啦」。

無條件的接納

家長經常投訴接納是一門很難學懂的學問，可是我們的孩子由我們的愛，回贈給我們的，是無條件的接納。所以當我們氣餒了，不妨由孩子身上觀察，如何接納，如何表達無條件的愛，你會跟我一樣，因一句說話，深深被感動起來。

之後，雨勢還是很大，我還是一手抱起成長中的小女孩，跟她說爸爸沒事：「不要緊，我抱起你，你撐傘就好了。」這兩父女的溫馨畫面，我相信會記一世。

文：Vinic爸爸

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]