感創航道：開學，開開心心上學去 !

【明報專訊】甫開學，已看到新聞報道，指初小學生在急急追趕學習，連小一新生都要在開學第二周開始面對默書。學生有壓力，家長有壓力，其實教師也有壓力。面對學校收生不足要縮班、教育局預告有可能要關閉學校、資深教師流失的情况下，教師受命要穩定學生的上課狀態，追回學生的學習能力，並增強學生的學術水平。期望達到人人都開開心心上學去的目標，看似困難重重。

初小建構自主學習文化

教育大同在三個基金會（太古基金、利銘澤黃瑤璧慈善基金、周大福慈善基金）的支持下，開展為期3年的「感．創．做」全方位價值傳承計劃，15間小學的校長和教師笑迎挑戰，並肩前行，竭力在初小建構自主學習文化，促進孩子尊重同理的態度、堅毅探究的精神、創新協作的能力。構建自主學習文化是不少學校的目標，但單靠課外活動或一年數天的全方位學習活動難以達到成功。我們深信低年級的孩子處於最佳的模塑期，是播種美善的價值教育種子，以及建立核心技能的黃金期。藉此「感．創．做」計劃，我們重塑初小常識科的課程設計及學與教模式，擺脫教科書及考試的掣肘，讓孩子在初小有900小時的空間，從根基開始滾存達至自主學習所需的態度、能力和知識。

在新學年開始，我們先幫助初小學生和教師去適應「孩子為中心的學與教文化。透過一系列的幼小銜接和初小開展活動，令他們享受學習過程，明白課堂中需要彼此尊重，並共同學習建立課堂常規。習慣了傳統課堂文化的孩子，如果突然沉浸在一個要求他們協作、參與、批評、反思和修改等的學習歷程，他們會有什麼感受？所以，一開始先建立孩子的「安全感」非常重要，為孩子在經歷第一個「感．創．做」LBD常識科主題前作好態度和技能上的準備。

我們特別為剛升讀小一的學生設計了幼小銜接教材套，共17個單元主題。首12個單元主題以建立安全感為主，包括認識自己、向他人介紹自己、認識班中的同學、建立班本氛圍，繼而探索學校的環境及人物。當中涉及常識科「認識學校」和「我的身體」的部分內容。在建立安全感後，後續的單元會循序漸進，讓學生慢慢建立自理、溝通、創意及協作能力。

4個核心：創意 溝通 協助 解難能力

初小開展教材套從4個核心能力來設計：創意、溝通、協助和解難能力。這些都是學生在LBD常識科課堂的小組協作任務時需要運用的能力。參與教師需要從知識灌輸者蛻變成引導者，帶領學生經歷課堂。這個初小開展教材套對教師來說也是一個小體驗，體驗以尊重作為主調的氛圍；亦為教師提供空間，了解每個孩子的特性，建立關係，從而對自己、對孩子、對教育擁抱信心，從心出發。

學習應該是一件讓人喜悅的事情。學校中的每一個個體，包括教師和學生，都在經歷學習。我們希望更多教師會從照顧孩子的身心需要出發，以孩子為中心，令孩子和教師都享受學習過程。

文：何美儀（教育大同行政總監）

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]