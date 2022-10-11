選擇性緘默症 在家「開籠雀」 返學唔出聲 過分保護操控 孩子易患選緘症

【明報專訊】開學1個多月了，各位K1新生或小一新生家長，你那個平日在家像「開籠雀」、由朝到晚說不停的小豆丁，可有被教師形容為「沉默寡言」，甚至開學至今，在學校還是一聲不吭呢？假如情况持續，當心小朋友並非怕生、害羞，而是患上選擇性緘默症（Selective Mutism，下稱選緘症）。選緘症屬焦慮症一種，疫下兒童，少社交接觸，更易在學校產生緊張不安的情緒，令相關求助較疫情前增近七成。專家指出，若不及早治療，會影響孩子學習及社交生活，嚴重更會誘發其他精神疾病。趁着10月是「國際選擇性緘默症意識月」，一起來認識這個病症吧！

文︰沈雅詩

6歲的達達，剛升上小一，打從開學至今，他在學校都未曾開口說過一句話，也沒有結交到新朋友。旁人也許以為他性格內向，或猜想他只是害羞而已，但媽媽Vivian看在眼裏，有苦自知：「他有選緘症的。」

有別於「怕醜」 或1年不說話

香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨牀副教授陳國齡醫生指出，害羞和選緘症最大分別，在於前者可通過「熱身」改善，但後者較難。「『怕醜』（害羞）仔女，只要給他們些少時間，或許5至10分鐘，甚至半小時、1小時，他們便會慢慢融入社交環境。但選緘症小朋友的『熱身』時間，是以年計的，說的是1年、1個學期才有輕微改善。」

不過，只要達達離開校園，返回感覺溫暖又安全的家，一切又會回復「正常」。「他在家裏是完全沒問題的，跟我和爸爸、妹妹、工人姐姐有傾有講；另外，與從小照顧他的外公、外婆溝通，亦無問題。」Vivian說。

患者大多無語言問題

根據美國精神醫學會《精神疾病診斷與統計手冊》第5版（DSM-5），選緘症的診斷準則，包括：

1. 緘默應一致地發生於需要說話的情境（如教育、工作或社交場合）

2. 該孩童或成人在其他情境可以說話

3. 障礙持續超過1個月（開始上學的第一個月除外）

4. 緘默並非歸因於其他病症，如溝通障礙、自閉症、精神分裂症或其他精神障礙，或者其他因素，例如對於該情境所使用的語言缺乏知識或自信（該孩童或成人可能剛遷移至新的文化環境）

香港選擇性緘默症協會創辦人兼會長、註冊言語治療師鄭穎賢（Wincy）補充，部分有選緘症的孩子，同時有輕度至中度的語言發展問題，他們自知說話不靈光或咬字發音不準，又或者曾被取笑過，以致增加了說話時的焦慮感。但她強調，兩個狀况是獨立存在的，有語言問題的小朋友不一定有選緘症；同樣，有選緘症的孩子，本身大多無語言問題。

達達正是口齒伶俐的一個。Vivian憶述︰「他1歲多已經懂得念A至Z，見到藍色，就識講blue。」因此在N班（學前預備班）時，教師雖察覺到達達比較文靜、不愛說話，但大家也不以為意，以為他只是年紀小且跟其他同學未熟而已，惟情况持續至K1下學期，媽媽覺得不對勁，決定找專業人士協助。而評估和確診之途，也幾經波折。「有的懷疑他專注力不足，也有說他是感覺統合失調，直至後來遇上一個行為治療師，懷疑達達有選緘症，我才終於有頭緒，知道循哪個方向去幫助他。」

初發年齡3至6歲

現時香港並沒有關於選緘症的醫療統計，陳國齡引用外國數據顯示，初發年齡介乎3至6歲，約佔12歲以下兒童人口0.7至2%，女性比男性略多；Wincy則參考台灣數據稱，每140名小學生有1個確診。數據說明，選緘症雖不普遍，但亦非「極罕見」，然而，不論家長或教育工作者，也對此症了解不多。

陳國齡不諱言，即使是醫護界，包括精神科醫生、臨牀心理學家或教育心理學家，亦未必可準確斷症 ，「接觸過同類病人的兒童及青少年精神科醫生，會相對有經驗。我見過不少病人折騰了好幾年，才得到確診」。

家庭有突變 孩子易焦慮

選緘症的成因，可受先天或後天因素影響。陳國齡指，先天因素包括家族史，例如父或母有相同病症，又或者小朋友性格較杞人憂天；後天因素則多涉及家庭管教方式，「家長太保護，什麼都不讓孩子嘗試，他會養成退縮、『驚青』的性格；相反，家長過分操控，這樣不行，那樣又不行，孩子就變得步步為營，很壓抑」。此外，遭遇壓力事件，例如父母健康出問題、家庭經濟出問題等，都容易令孩子產生焦慮情緒。

但話說回來，「只聽不說」又有什麼問題呢？臨牀心理學家張展圖（Felix）表示，患者較大可能會被欺凌或標籤，「欺凌者可能不止是同學，還有老師」。他解釋，當教師對此症不理解時，或會當面指摘選緘症學童不說話，為患者帶來極大創傷，自我形象亦愈加低落；除焦慮外，甚至因長期充斥負面情緒，較易衍生抑鬱症、強迫症。

Felix說：「當患者內心有很多情緒，但又說不出來、不知怎樣去解釋時，就可能會轉化成某些行為，例如強迫自己做某些行為，在行為上宣泄情緒。」

對學習和成長，也有一定影響。陳國齡說︰「在課堂上，總有討論或需要回答老師問題的時候，而某些評估，例如口試、唱歌等，選緘症的孩子都參與不到；在校園裏，同學之間交談、說笑，他亦參與不到，童年會缺少很多樂趣。」

[Happy PaMa 教得樂 第418期]