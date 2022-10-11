社會認知不足 過來人「靠自己」

【明報專訊】香港選擇性緘默症協會是本港首個專門支援選緘症患者的非牟利組織，創辦人Wincy童年飽受此症困擾，現矢志幫助同路人。「我是小一發病的，相信誘因是當時的主要照顧者不能夠再照顧我，令我失去安全感，產生焦慮。」Wincy憶述，她整個小學階段都不能在學校講話，反之在補習社，卻可對答如流。「因為（在學校）不答問題，令我經常被老師責罵，其實我不是不想答，只是答不到，我甚至試過以為自己答了，但原來我發不出聲，沒有說出口。」

幸及時接受心理輔導

但由於那個年代，社會對選緘症缺乏認識，Wincy純粹靠機遇「康復」過來。「去到中學新環境，我很想打破這個局面。剛巧中一時結識到一個健談開朗的同學，也遇到初出茅廬、充滿教學熱誠的班主任，她們有次相約我外出吃飯，就這樣，我跟這個老師開展了對話。此外，我亦鼓勵自己參加表演活動，如音樂、戲劇等，就是這點點滴滴，我逐漸能在學校的場景說話了。」

然而，Wincy卻說自己並非「不藥而癒」：「我曾經復發過的。」她透露，正是童年沒有正視問題，在攻讀碩士學位時，面對實習壓力及至親離世的雙重打擊，焦慮感再次湧現，一度使她無法在督導面前說話，猶幸及時接受心理輔導，情况才好轉。因此她鼓勵家長，若懷疑子女有選緘症，必須盡早尋求治療。

[Happy PaMa 教得樂 第418期]