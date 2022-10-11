親子筆陣．蒲公英教室：人生的選擇

【明報專訊】最近我的朋友喜獲千金，他們懷着開心和興奮的心情迎接新生命，實屬可喜可賀。另一邊廂，校內一名學生因病與世長辭，聽到消息後我心裏很沉重。雖然從入學開始已知道他患病的事實，他亦因病甚少回校，但每當他回到學校或在網課與同學見面，總是笑臉迎人，充滿朝氣，為身邊的人帶來溫暖，這些片段彷彿就像昨天剛發生一樣。他的生命縱然短暫且充滿痛苦，卻活在當下，珍惜生命中的每分每秒，把人生過得有意義和快樂，而父母和認識他的人都很欣賞他堅強且開朗的性格。

反思人生意義

生離死別是人生必經的階段。迎接新生命固然讓人充滿喜悅，但當人生快要走到盡頭時，你可曾想過自己會是充滿着遺憾，還是不枉自己曾有意義地活過呢？雖然我沒法回到嬰兒階段，把自己的人生再活一遍，但最近的遭遇不禁讓我靜下來反思自己的人生，發現長大後有很多事想嘗試卻未付諸實行，而阻力往往來自學業和工作。

回想起小時候，上學很輕鬆，功課量並不高，每天放學後有很多空閒時間做自己想做的事，例如跟三五知己結伴到公園玩耍直到黃昏，又或者在家中觀看兒童節目和喜愛的卡通片，而且還有時間閱讀自己喜歡的圖書，生活既充實又快樂。反觀現在的小朋友，每天要面對着龐大的課業壓力。早前看到新聞，指出香港教師的改簿時間為全球之冠，可想而知，現今學生的功課量非常高。事實上，現今的課時較以前長，科目和功課也較以前多，課程內容亦愈見艱深，但學生成績卻未有突飛猛進，同時亦犧牲了小朋友快樂的童年，這值得嗎？

生命不在乎長短 只在乎是否精彩

當那個小朋友用有限且短暫的人生，活出有意義且快樂的生活時，這不禁讓我反思，什麼是人生的意義？步入社會後，成年人生活變得更忙碌，日復一日地工作。有些人缺乏目標，選擇一份沒有興趣的工作，無意識地、營營役役地工作，鮮有機會歇息，盲目地生存着。另一邊廂，有人卻選擇一份有興趣的工作，並以工作為達成個人目標的工具，以及善用公餘時間，繼續發展自己的興趣，或是展開新的挑戰，嘗試自己感興趣的事，並為自己的目標努力，有意義地生活着。

無可避免，每天我們要面對不同的事，但可以做的事也很多。我們可以想清楚自己所重視的和所喜愛的，選擇每天做一件有意義的事，讓我們有充實的一天。生命不在乎長短，只在乎是否活得精彩和有價值。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第418期]