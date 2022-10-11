升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】裘錦秋幼園生

派入64網高排名小學

問◢ 本人對仁濟醫院裘錦秋幼稚園、保良局呂陳慧貞（葵芳）幼稚園的PN（學前班）都有興趣，但兩間幼稚園都需要坐小巴或校車，學費則後者較昂貴。如以升小派位成績及學校教學模式來看，哪一間較好？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給這兩所幼稚園的評級皆為A。官津小學是以「世襲」、「計分」和「大抽獎」決定派位結果，與幼稚園並不掛鈎。而根據仁濟醫院裘錦秋幼稚園公布，有畢業生入到64校網排名較高的小學，例如聖公會主愛小學、石籬聖若望天主教小學等。兩所幼稚園的教學模式各有千秋，綜合來說，仁濟醫院裘錦秋幼稚園似乎較切合你的需要。

民生屬一線

幼園直升小學機會大

問◢ 本人現為兒子選擇幼稚園而煩惱。本來計劃小兒入讀民生書院幼稚園，望將來有較大機會升上其小學，不用為升學而煩惱；但太太心儀根德園幼稚園，理由是在根德園畢業後有更多考入一線直資、私立小學的機會。這好像是應否「為一棵樹放棄整個森林」的選擇，當然有人會說「學校收了才揀」，但我現在就想先弄清選校方向。趙sir有何看法？

答◢ 我不知道你太太是否做過研究才說出那個結論，就算是真的，你的兒子也要經過面試才入到直資、私立小學，萬一失手，便會有「天下之大，無處容身」之感覺。何况民生一來也算是一線學校，二來有很大機會直升，我是穩陣派，認為「一鳥在手，勝百鳥在林」，所以我選民生書院幼稚園。

如接受直資小學位

不能再獲統一派位

問◢ 家住長沙灣，小兒有幸獲嶺南大學香港同學會小學取錄。另一方面，我們在自行階段選擇了旅港開平商會學校，統一派位階段亦會以旅港為目標，想問嶺小和旅港哪一間更值得入讀？兒子屬文靜型，對數理尤其有興趣。

答◢ 有一點你要留意，嶺南大學香港同學會小學是直資小學，而教育局有條例規定如接受了直資小學的學位，便不能透過小一統籌辦法獲派小一學位，即是如果你接受了嶺小，便不會獲派官津小學的學位了。你認為你的小朋友獲旅港開平商會學校學位的機會大不大？如果機會大，還可以慮放棄嶺小，如果機會不大，便不應放棄你手上唯一有的學位了！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]