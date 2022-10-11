言語自聊：抽絲剝繭，拆解嚴重偏食

【明報專訊】3歲的晉彥（化名）因為嚴重偏食來到我的診所。一進診所，晉彥的爸媽愁眉苦臉，訴說餵食的煩惱：「每次和晉彥吃飯都像打仗一樣，每次花個多小時。要大人餵我們都不介意，重點是他愈來愈偏食，從前會吃2、3種蔬菜，現在1款也不吃；而且每餐分量也愈吃愈少，如果我們硬要他吃，他多吃一兩口就作嘔，我們再多說一兩句，他就真的嘔吐，結果，之前個多小時的努力全都吐出來。我們試過不同方法，哄過、罵過、求過、餓過，看過無數育兒書籍網站，也試過給他零食薯條，他都不吃。四大長老說我們不懂管教，朋友又說我們不夠狠心。總之，晉彥好像每次吃飯都故意刁難我們，跟我們過不去。為了他的每餐飯，我倆的壓力真的很大，快爆煲了。」

照顧嚴重偏食的小朋友是一件壓力很大的事，每次吃飯，爸媽都要花很多力氣，更遑論小朋友的體重問題、家人朋友的批評，好像小朋友吃得不好就是家長的責任；加上，一個幼稚園小朋友一天最少也要吃3至5次飯，這種「壓力事件」一天要經歷三五次，難怪晉彥的爸媽如此絕望。

了解偏食原因 從成長及病歷開始

要了解偏食問題，就要從小朋友的成長及病歷開始。經過了解後，原來晉彥從小就吃得不好，早在嬰兒時期已經有嚴重嘔奶的情况，每餐都會嘔奶。爸媽當然帶他看過醫生，做了很多檢查，但也找不到任何問題。醫生解釋可能晉彥是比較容易嘔奶的孩子，唯有多掃風、少吃多餐。身體沒有任何問題當然好，但如果我們代入晉彥的角度，他短短3年的「人生經驗」中，大部分吃東西的時候都有惡心的感覺，吃飽甚至會嘔吐，你會喜歡吃東西嗎？

根據我的臨牀經驗，老一輩「肚餓就自然會吃」的這一說法並行不通。這類小朋友即使肚子餓，也只會吃一點東西，因為他們很怕惡心、嘔吐這些不舒服的感覺。他們寧願只吃一點點，總之感覺不到肚餓感就算了吧，結果胃口愈吃愈小，這也解釋了晉彥愈吃愈少的情况。

脷筋過短 食物難推到大牙咀嚼

另外，經過口肌及餵食評估後，晉彥有舌繫帶（俗稱：脷筋）過短的情况，以致吃奶的時候有可能吸入過量的空氣，導致容易嘔奶。而到了吃固體食物的年紀時，舌繫帶過短有可能限制了舌頭的活動幅度，未能靈活地把食物推到大牙咀嚼，結果晉彥只能靠門牙咀嚼食物，整個咀嚼過程的效率大減。所以對於肉類或蔬菜這類相對較難咬爛的食物，晉彥當然聰明地選擇避之則吉。被迫吃的食物未能完全咬爛，還硬要吞下去，作嘔也是人之常情。

經過這次餵食評估後，儘管晉彥的餵食問題仍需一段時間訓練才能徹底解決，但這次到診對晉彥爸媽來說卻鬆了一口氣：「至少我們現在明白晉彥的情况，消除了心中的愧疚，不是因為我們的育兒方法有問題，也不是晉彥故意跟我們作對。即使之後還有一段訓練的過程，但至少有人明白我們的情况。」的確，餵食壓力受到理解，並明白小朋友的情况，對晉彥爸媽來說已經很不容易了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]