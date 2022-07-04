【明報專訊】文字的力量真厲害，雖然我和大小T跟絕大部分讀者從未見過面或直接接觸，但我們一家和大家的關係卻似老朋友，相互了解彼此關心。能夠透過文字和大家結緣，還要承蒙大家厚愛，是多麼難得的運氣福氣，除了感恩，還有感謝！

很久沒有和大家講心事，先update一下我一對子女的近况。小T上月底返英，完成一波三折的最後一年大學課程。大T和我一起積極準備新項目。有好消息和大家宣布：我們將會開地舖！新餐廳選址尖沙嘴山林道，希望11月底可以正式開張。

小T之所以延學兩年才返英繼續學業，疫情，當然是其中一個考慮。經濟，亦是其中一個重要的因素。為了令我好過，不想我操勞擔心，小T說他根本不在乎一紙大學畢業證書，說疊埋心水留在香港，和我一齊創業。知子莫若母，口裏說不，騙不了我，亦騙不了他自己。他有多麼的熱愛享受在英國讀書的日子，我和大T都看得清楚。凡事有始有終，所以無論如何都要送他完成學業。

既是母女 也是上司下屬同事

大T和我的關係，不像我和她婆婆般的火星撞地球，我們兩個的思維和看事物的態度不一樣，好處是可以互相提點，互補不足，壞處是要尋求共識談何容易，尤其是當我同時肩負母親、老闆上司、同事下屬的角色。不過這幾年的攜手創業經驗，加深了我們兩母女對彼此的了解，摩擦爭拗少不了，但同時間我們兩個都學懂了，亦都成熟了。

很多朋友讀者都問過我會不會考慮移民，我的行動，應該給了大家一個非常明確的答案。我相信有危有機，更相信否極泰來，升到最高會跌，跌到最底會彈，是大自然定律。不過有危有機，究竟是有危先抑或有機先？我會說必先要有眼光還有膽識，把握機會；再加努力，還有堅持，才會成事。因為疫情，想當日我帶着一對子女創立SON級推介，由零開始，從網上走入商場，再從商場走出地面，當中的經歷經過，交了幾多學費，嘗過甜酸苦辣，見了人情冷暖，不單止是對我，對一對子女都是非常好的體會學習。成功從來沒有一蹴而就，只有不斷學習，不斷嘗試，不斷修正，才有望修成正果。

把興趣變成事業 延續家的味道

能夠在有生之年和一對子女肩並肩攜手，創出一番新事業，我有說不出的感動！能把自己的興趣變成事業，點止夢想成真？開餐廳，是為了延續家的味道，愛的味道，時日轉眼過，味道永留存！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]