論盡教育：向葉兆輝教授致敬

【明報專訊】葉兆輝是大學教授、學者，王師奶是牛頭角一匹婦，地位懸殊，只能高山仰止。小婦人一向「筆」舌招尤，惹下牙齒痕唔少，曾有一次開罪葉教授。吳克儉任教育局長末期，曾開記者招待會，表示學童自殺成因有很多，否認與「教育系統」有直接關係，當時葉教授站在吳克儉身旁，默不作聲。不論什麼理由，王師奶認為站台就是認同，是為吳克儉的說法背書。王師奶頭腦簡單，認為直接和間接是文字遊戲，有關就是有關，黃河水都洗唔清。官員又好，學者又好，要有腰骨，不可移花接木，講吓講吓，吳克儉仲話要安排教師做學童自殺的「守門人」。

關心被捕青年前途

王師奶唔知有無誤解葉教授，但他風度翩翩，不怪小婦人下筆無狀，還於月前因本欄一篇文字來信討論，並告知對被判入獄青年的前途念茲在茲。小婦人愧怍之餘，為葉教授對青年學子的關愛致敬。真正的學者固然要真材實料，最重要是有仁愛之心，對社會關懷，對弱勢社群有同理心，讓無助的人感受到暖意。打着學者旗號招搖過市的人不少，做政客甚至淪為政棍者有之，借報章專欄教人買股票而牟取私利者有之，為政府政策出賣操守而鳴鑼喝道者有之。所以小婦人敬重學者之餘，經常帶放大鏡觀之察之。

為掙扎邊緣的人燃起亮光

日前拜讀葉教授在《明報》一篇名為〈用行動創造希望〉的文章，呼籲積極面對自殺問題，為在掙扎邊緣的人燃起亮光，關心他人並心懷信念，主動為我們社區以至整個世界，在防止自殺這挑戰中出一分力。就憑呼籲的幾句話，加上多年在防止自殺的實際行動，王師奶感到香港仍有痌瘝在抱、慈悲滿懷的善心人。葉教授，小婦人為你的仁心喝采，向你salute，也為十步之內必有芳草而愉悅。

葉教授在文章中提及港大和賽馬會成立的防止自殺研究中心20年來有關自殺的數據，本港共約有2萬人自殺。疫情措施帶來不少壓力，如孤獨、焦慮、經濟；年輕家庭移民外地，長者有被遺棄的擔憂。王師奶最關心的是15歲以下的自殺率（每10萬人）從2019年的0.7、2020年的1.3，增至2021年的1.7歷史新高，趨勢令人憂慮。15歲以下全部都是學生啊，葉教授說「自殺一個都嫌多」，旨哉斯言，我們可以做些什麼？據知葉教授和他的團隊曾協助好幾個出獄後的年輕人重返校園或尋得一枝之棲，這是實際和積極的成果，遠勝七級浮屠。

附帶一筆，社會服務聯會總主任姚潔玲引用《兒童死亡個案檢討委員會第五份報告》中的數字指出，2016至2018年共有59名兒童死於自殺，令最多學童輕生的原因是學業壓力。這數字除了狠狠地摑了正在優哉游哉，每月「揭」30本閒書的吳克儉一巴掌外，又將問題扯上學校、教師和家長身上。

再向「用行動創造希望」的葉兆輝教授致敬。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]