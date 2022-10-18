矯視隱形眼鏡：疫情影響 學童近視大爆發 矯視con分軟硬 日戴、夜戴點揀好？

【明報專訊】根據中大醫學院研究顯示，新冠疫情期間，本港學童近視發病率為疫情前的2.5倍，近視加深幅度由每年平均41度倍增至80度，要搶救孩子視力，實在刻不容緩。隨着科技進步，現在有不少近視管理方案，包括新近發展、具備控制近視功能的日拋隱形眼鏡。究竟這種隱形眼鏡的控制近視原理是什麼？又是否所有小朋友都適合佩戴呢？

文︰沈雅詩

9歲的Melise，3年前加入「四眼」一族行列，當時她只有100多度近視，未算很深，Melise媽媽表示︰「我從來沒想過，Melise小學一年級便會有近視，或許是因為她經常用神去繪畫、剪片。」但正如中大醫學院的研究，Melise和不少本港學童一樣，因疫情來襲，生活和學習模式改變，導致「近視爆發式增長」（myopia boom）！

OK鏡要每天清潔護理

Melise媽媽形容，這兩年，女兒近視加深的速度比想像中快，「雙眼分別有100多度和200度的升幅，如果不想辦法去控制的話，我擔心她很快會變『大近視』」。根據世界衛生組織（WHO）的定義，超過500度以上的近視便屬於高度近視，會增加患上黃斑病變、視網膜剝離、白內障、青光眼等眼疾的風險。

最初，她讓女兒佩戴近視控制鏡片，奈何效果一般，唯有另覓其他方法，「她戴了一段時間，但近視度數還是繼續增加」。不過，更重要的是，貪靚的Melise，不太喜歡戴框架眼鏡。「戴眼鏡不靚女啊！有霧氣時又『矇查查』，做運動也不方便」。小妮子一輪嘴說。

事實上，在近視防控方面，除光學鏡片，還有很多選項，隱形眼鏡是其中之一。早在1970年代面世、較多人熟悉的OK鏡（Ortho-K，角膜塑形鏡），屬於硬性隱形眼鏡。但由於OK鏡需要小朋友睡覺時佩戴，而且鏡片必須每天清潔護理，不是每個家長都能幫忙協助護理，故近年市場相繼推出一些只需日間佩戴、專供兒童控制近視的軟性隱形眼鏡，這也成為Melise改善近視的新方法，已佩戴7個月的她，近視度數沒有明顯增加。

雖然不同牌子的控制近視隱形眼鏡的設計方式都有不同，但基本上，它們採用的原理都一樣，也離不開「周邊離焦」的概念。要解釋這個概念，先要理解什麼是近視。

傳統鏡片或加劇近視

正常眼睛的影像能準確地聚焦在視網膜上，但如果眼球過長，就會令影像聚焦在視網膜的前方，導致遠方的事物看不清楚，便是近視。傳統近視鏡片和隱形眼鏡，都是透過凹透鏡，把光線向外折射，令中心焦點重新聚焦在視網膜上，藉此矯正視力。但近代科研卻發現，由於凹透鏡周邊屈光度大於中間，會令周邊影像偏離到視網膜後方，形成周邊遠視離焦，加劇近視的發展。

理工大學眼科視光學院主任杜嗣河指出，從動物實驗和人類臨牀試驗中證實，眼睛的視網膜細胞能辨別到不同的離焦信號，眼球並會配合改變形狀，以接收清晰的影像。「很神奇的，當影像聚焦在視網膜後方（遠視離焦），眼球就會自動拉長，藉此令視網膜後方的影像變得清晰；相反，若影像聚焦在視網膜前方（近視離焦），眼睛為接收清晰的影像，便會抑壓眼球生長。」

註冊視光師徐芸生（Vincent）就用一個更淺白易明的比喻去解釋這個生理機制：「眼球與光線的關係，就好比向日葵與太陽，向日葵的生長方向，是朝着太陽走的。當周邊光線進入眼睛後，很多時都是聚焦在視網膜後面，小朋友的眼球，就好像向日葵般總朝向太陽，會不斷追着周邊光線，導致眼球向後拉長的速度加快，近視度數便增加。」

為解決上述問題，控制近視的隱形眼鏡便在鏡片上加入「近視矯正」和「周邊近視離焦」功能，既幫助用家在視網膜上提供清晰視力，矯正近視，同時亦在視網膜前方投射另一組離焦及模糊影像，讓眼睛自然調節眼球長度並發出抑制眼球生長的信號，只要持續每天佩戴7至8小時，便可達到控制近視加深的效果。

日拋型一般矯正600度近視

自從2018年，理大推出第一代、每3個月更換的月戴型控制近視隱形眼鏡後，陸續有不同品牌加入市場，亦由月戴型轉向日拋型，而物料方面，也不斷革新。今年初美國強生推出首款以矽水凝膠製造的日拋型控制近視軟性隱形眼鏡。「矽水凝膠比一般水凝膠物料有更高的透氧度，可以為角膜提供充足的氧氣，有助減低眼紅、眼乾的情况。」Vincent說。

在離焦度數方面，亦不斷提升。以美國強生的新產品為例，鏡片有2個700度的環形離焦度數，以及1個1000度中央離焦度數，以加強近視離焦效果。美國強生視力護理（香港）專業發展高級經理譚秉鈿指出，離焦度數與近視控制的效果息息相關。「離焦度數高些，控制近視的效果就會比較理想。但市面很多同類產品，都是把矯正焦點和離焦焦點同時放在視軸上，以致離焦度數不能定得太高，一般介乎200至300度，否則視力會變得模糊。我們就突破這種設計，它的離焦圈並非聚焦在視軸上，所以能在不影響視力的情况下，達至更佳的近視控制效果。」

雖然控制近視的隱形眼鏡有不少優點，但又是否所有學童都適合佩戴呢？杜嗣河和Vincent均認為，年紀最好在7、8歲以上，需有基本的自理能力的兒童才適合佩戴；若年紀太細，就要家長協助戴除。另外，在市場上，這類日拋型隱形眼鏡一般頂多可矯正600度近視（僅個別牌子可達1000度），亦沒有矯正散光的功能，對超級大近視或有深度散光的小朋友，就未必適合。值得一提的是，有嚴重敏感症，經常捽眼、眨眼的兒童，也不適合戴隱形眼鏡。

[Happy PaMa 教得樂 第419期]