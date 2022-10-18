家家有禮：色彩繽紛動物園

【明報專訊】荃灣廣場PLAY GARDEN空中樂園近日重新開放，以彩虹為主題，並與新加坡知名藝術創作者Jackson Tan合作，為大家帶來「ART-ZOO藝術動物園」和一班活潑可愛的動物角色。樂園內有多個打卡位，包括20米長「彩虹遊樂『牆』」，還有「Unicorn打卡最愛」、「Crocodile巨齒陷阱」、「Frog長舌滑梯」、「Bruno Bear快樂彩『熊』」等，猶如置身色彩繽紛的動物園世界。荃灣廣場同時準備了一系列限量版ART-ZOO聯乘精品，大家只要打卡上載照片到社交平台，或成為The Point會員憑積分即可換領。

商場亦準備了一系列活動和工作坊，包括「童繪時光ART-ZOO填色比賽」、扭波波活動、押花首飾盒及星空水晶球擴香石燈工作坊等。即日起至10月30日舉行的「森動綠悠悠市集」則集合逾20個本地綠色生活品牌的產品，包括各式精品有機咖啡、生態盆栽、upcycle小家品，讓大家帶回家。

■荃灣廣場×ART-ZOO•我的快樂盒子UNBOX HAPPINESS

日期︰即日至11月6日

時間︰上午10:30至晚上10:00

地點︰荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

查詢︰2498 8343

■送「荃灣廣場×ART-ZOO我的快樂盒子」毛巾

荃灣廣場送出「荃灣廣場×ART-ZOO我的快樂盒子」毛巾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於10月21日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：「ART-ZOO藝術動物園」的「彩虹遊樂『牆』」長多少米？

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第419期]