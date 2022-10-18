好去處：Play Park玩足一日 從遊戲中學習 體驗汽車維修 挑戰障礙遊戲

積木運輪帶——「創意積木工程」同樣是香港獨家限定場景，裏面已包含多種與創作有關的遊戲，包括積木搭建、考驗大家眼明手快的閃燈牆、講求合作的積木運輪帶等，一次過滿足小朋友多個願望。（黃志東攝）

彈跳城堡——這個佔地超過600呎的彈跳城堡已包括攀爬牆及懸索橋等設施，小朋友走進去後爸媽就可以暫時休息一下，不用跟孩子全場走了！（黃志東攝）

美食廚房——「煮飯仔」大家玩得多，但來到這個美食廚房一樣充滿新鮮感，因為裏面的仿真食材和廚具應有盡有，而且爐具、鋅盆也做得逼真，怪不得小朋友在裏面會玩到不願離開。（黃志東攝）

小熊咖啡店——玩到無力，最緊要食飽飽充充電！場內特設小熊咖啡店及用餐區，出售多款主題特飲和小食，如忌廉芝士磨菇雞翼（前左，$25）、薯餅（前右，$15），以及多款特飲（後，$36），是補充體力的最佳選擇。（黃志東攝）

長滑梯——場內設置了8條、最高可達4米高（約2層樓高）的長滑梯，測試大家的膽量。（黃志東攝）

超巨型攀爬區——超巨型攀爬區適合4至12歲小朋友，當中有彈牀、懸索橋等，是放電的最佳位置。（黃志東攝）

汽車維修工場——各種原創角色職業體驗遊戲中，這個汽車維修工場是香港獨家限定的場景，在其他遊樂場亦屬少見！小朋友可穿上工衣，選擇適當的維修工具，然後家長可以調校維修車輛的高度，讓孩子躺在「維修躺板」，亮起LED燈檢查車底零件！（黃志東攝）

【明報專訊】最近沙田成為了親子遊玩新熱點，皆因全新開幕的大型娛樂專區Play Park匯集了多個親子好去處，除了有來自新加坡的室內遊樂場「Kiztopia」，還有不同的工作坊和興趣體驗課程，當中最亮眼的是香港獨家的汽車維修工場場景，令小朋友可以玩完再玩，放足一整天電！

文：顏燕雯

小模特兒：Zachary & Zoey

要數Play Park最受注目的場地，不得不提新加坡的親子遊樂中心Kiztopia。位於新城巿廣場、佔地12,000平方呎的室內遊樂場，是Kiztopia首間海外旗艦店，宗旨是讓小朋友「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」，如當中各種原創角色職業體驗遊戲，也糅合了特定學習目標——「汽車維修站」讓小朋友了解不同汽車零件及維修工具的分類及用途；「創意積木工程」則可建立小朋友空間感及創造思維。至於精力無限的小豆丁，必然愛到超巨型攀爬區玩個不停，多項極具挑戰的障礙遊戲如攀爬牆、繩索橋、超高速滑梯等，可增加孩子身體靈敏度、協調能力和空間感，也是膽量的大挑戰呢！

■INFO

Kiztopia

開放時間：上午10:00至晚上10:00（每節1或2小時）

票價：12歲或以下兒童連1名18歲或以上的陪同成人，周一至四$158起（1小時），周五至日及公眾假期$208起（1小時）

地址：沙田新城市廣場1期LB 08-09

預約及購票：Klook

查詢：2891 2037、2891 2038；6675 4384（WhatsApp)

[Happy PaMa 教得樂 第419期]