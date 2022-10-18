華德物語：果仁換熊仔糖

【明報專訊】大家好！德國的秋天遍地榛子、野栗、橡子，適逢我們所在的州份放了兩星期的秋季假期，華德媽跟兩兄妹密密出動收集果實，希望能參加本年度果仁換熊仔糖的活動。熊仔糖公司成立100周年，根據其官方資料所說，他們已經舉辦了80多年以果仁換糖的活動。話說華德一家住在熊仔糖公司的總部波恩地區（Bonn），自8年前我已聽過華德爸在少年時的豐功偉績，以200公斤的果仁換取20公斤的熊仔糖！我問過華德爸為什麼一間糖果公司需要那麼多人們不能食用的果仁呢？華德爸說：「好像他們飼養了許多野生動物，這些果實怕是用來加工成為飼料的吧！」來到德國8年，我也從未見識過這個永遠像都市傳說的活動，這年我決定親身參加，來一個眼見為實！

讓孩子身體力行換獎品

我們在這年秋天立下目標，希望收集至少10公斤果仁，換取1公斤糖果。華德爸聽了卻嘲笑我，竟然想去排4至5小時的隊伍來換取如此小量的糖果，於他而言是非常不划算的舉動。哀哉！鋼鐵直男你別永遠只會打擊人，好嗎？讓小朋友身體力行地、一粒一粒地收集果實，最後用自己努力的成果去換取心心念念的獎品，不好嗎？我們雖然不能多吃糖果，也覺得時間上挺不划算，但仍然希望志在參與一下。難道凡事都要計較利害得失，不能吃虧才要踏出第一步？其實我們走遍郊外鑑別植物的過程，不珍貴麼？

德國甜食消耗冠歐洲

不過，我也不打算收集太多果仁，獎品從來不是我的着眼點，因為糖果的確是讓人又愛又恨的食品。據德國甜食聯合會（BDSI）的數字顯示，在過去50年裏，德國每年人均甜食品消費量從23公斤增至38公斤，是歐洲之最。德國人最愛的甜食是巧克力，每年人均消費11.69公斤，也屬歐洲之最。現今的包裝食品和飲品滲入大量糖分，人們已在不知不覺中攝取多於平日所需。眼見德國過半數人口已經超重，大家都要非常審慎地吃糖果了！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]