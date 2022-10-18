教育提案：學習音樂有助學習語言嗎？

【明報專訊】小朋友學習音樂好處多，既能培養欣賞音樂和演奏樂器的才華，陶冶性情，亦有助發展語言能力，提升語文水平。現時學術界普遍認同，學習音樂對語音覺識（phonological awareness）具正面影響。語音覺識是識別和操控語音的能力，即透過聆聽去辨識和運用音節、韻母和音素的才能，跟讀字息息相關。

選擇具不同音調樂器

音樂元素如音調和節奏皆與語言息息相關，粵語有9個聲調，英語雖無聲調，但有輕重音之分，例如名詞「准許證」"permit"（PER·mit｜重音在前），和動詞「准許」"permit"（per·​MIT｜重音在後），同一個字輕重音不同，意思便不同。我們說話時亦會因應情况和心情轉換語調，例如聽不懂時用疑問句，提高句尾語調；心情愉快時語調變化較大；沮喪時語調則較平淡低沉。粵語的節奏近乎均速，英語的重音節則較輕音節長。筆者正推行先導研究，對象為4至6歲本地幼童，初步結果顯示，音樂感知能力與英語語音覺識有關聯。至今，有關音樂與粵英語音覺識關係的學術研究甚少，希望日後本地學術和教育界加強合作，讓學生掌握更多高效學習雙語的策略。

樂器之中，具不同音調的樂器更有助小朋友學習語言，例如鋼琴、小提琴、二胡等；只能發出固定音調如三角鐵，則不太適合。筆者認為重點是讓小朋友選擇自己喜歡的樂器，學習意欲高，成效自然佳。但學習樂器需要持之以恆，家長應鼓勵子女上音樂課堂時專心學習，並恆常練習。若只單純聆聽音樂，學習語言的成效便不理想。曾有研究指出音樂訓練最少需時40小時，方能改善語音覺識。如從小開始學習樂器，效益會較顯著，因為小朋友的腦部急速發育，可塑度較高。

掌握音韻 增強語音覺識

教師不妨在語文課堂加入音樂元素，如唱兒歌等，訓練學生掌握音韻，增強語音覺識。任何兒歌均可用作教材，例如家傳戶曉的民謠My Bonnie，當中的歌詞"My Bonnie is over the ocean"，教師可先讓學生唱一次原版，再把Bonnie的聲母，即是首音"B"略去再唱，然後再按原版歌詞唱，請學生留意兩個版本的分別。餘此類推，教師可轉換或略去某些歌詞的聲母或韻母，反覆練習，以增強學生的語音覺識。

相比語文教學，音樂教學重點在於學習音調與節奏，而非讀寫文字。因此對有閱讀困難的孩子來說，學習音樂不會觸及自身弱點，在過程中感到愉快，更有成就感。有外國研究更發現，對於促進閱讀困難孩子的讀字能力，音樂訓練與傳統語音訓練具同等作用。低收入家庭的家長可讓子女參與非牟利組織舉辦的音樂課程，學費較相宜。家長亦可在家中培育子女的音樂感，例如一同唱兒歌、吹奏牧童笛或口琴等。社會各界也應提供機會，讓低收入家庭的小朋友接觸音樂，享受音樂的樂趣，從而更有效地學習語言。

文：蔡浚文（香港大學教育學院助理教授）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]